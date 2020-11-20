Нападающий Десны пожаловался на газон стадиона в Киеве

Илью Шевцова, форварда " Десны ", спросили, чего ждать болельщикам от матча черниговцев с Львовом, который состоится в воскресенье, 22 ноября (начало игры в 17:00).

Думаю, в каждом матче болельщики могут ожидать от нас игру только на победу, максимальную самоотдачу. Наконец мы возвращаемся в Чернигов на родной стадион.

С "Минаем" играли на "Оболонь-Арене". Поле, мягко говоря, было не очень хорошего качества. У нас же поле, которое позволяет играть в быстрой комбинационный футбол.

Поэтому, думаю, его (быстрого комбинационного футбола) от нас могут ждать болельщики.