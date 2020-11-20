  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Десны пожаловался на газон стадиона в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Десны пожаловался на газон стадиона в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

И порадовался возвращению в Чернигов

Нападающий Десны пожаловался на газон стадиона в Киеве
Новина українською

Илью Шевцова, форварда "Десны", спросили, чего ждать болельщикам от матча черниговцев с Львовом, который состоится в воскресенье, 22 ноября (начало игры в 17:00).

Думаю, в каждом матче болельщики могут ожидать от нас игру только на победу, максимальную самоотдачу. Наконец мы возвращаемся в Чернигов на родной стадион.

С "Минаем" играли на "Оболонь-Арене". Поле, мягко говоря, было не очень хорошего качества. У нас же поле, которое позволяет играть в быстрой комбинационный футбол.

Поэтому, думаю, его (быстрого комбинационного футбола) от нас могут ждать болельщики.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стадион ФК Львов Десна (Чернигов) Оболонь-Арена Илья Шевцов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Десна

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zabo57
20.11.2020 в 19:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...