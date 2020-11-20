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Нападающий Десны пожаловался на газон стадиона в Киеве
И порадовался возвращению в Чернигов
Илью Шевцова, форварда "
Думаю, в каждом матче болельщики могут ожидать от нас игру только на победу, максимальную самоотдачу. Наконец мы возвращаемся в Чернигов на родной стадион.
С "Минаем" играли на "Оболонь-Арене". Поле, мягко говоря, было не очень хорошего качества. У нас же поле, которое позволяет играть в быстрой комбинационный футбол.
Поэтому, думаю, его (быстрого комбинационного футбола) от нас могут ждать болельщики.
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