Не умеют забивать. Рух - Мариуполь 0:0

Перед матчем стало известно, что "Мариуполь" не выставит оптимальный состав из-за коронавируса и других проблем. Также из-за COVID-19 не оказалось в технической зоне Остапа Маркевича. Всё это, видимо, сказалось на том, что сегодня гости показали один из худших футболов в текущем сезоне. Александр Иванов, который в этой игре исполнял обязанности главного тренера приазовцев, не зря по ходу первой половины встречи кричал, что футболисты на поле практически стоят. Двигались от силы несколько человек: Танковский в одиночку как-то пытался оживить центр поля, а Кудрик тащил всё, что летело в створ.

У "Руха" тоже был не совсем оптимальный состав. Точнее, как можно определить основу в команде, тренер которой на каждую встречу выпускает другие одиннадцать футболистов? Ротация во львовском клубе - это отдельная тема для разговора. Видимо, Иван Федык таким образом поддерживает игровые кондиции своих подопечных. При этом, получается, что никто не выходит на пик.

Приазовцы напомнили о себе в атаке два раза за первый тайм: сначала был плотный удар от Бондаренко в дебюте игры, а незадолго до перерыва Горбунов со штрафного пробил рядом с правой стойкой.

Всё остальное время обострял игру "Рух". Здорово смещался с фланга в центр с ударами Климчук, Мартынюк не менее опасно пробивал со штрафных, также на ударную позицию выходил Кондраков, но прощал соперника, плюс с ударом Русина со средней дистанции также справился голкипер.

Вторая половина стала продолжение первой: игроки "Руха" били в основном из-за пределов штрафной, Кудрик тащил. А когда и голкипер уже был отыгран, Федорчук головой не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть дальнюю стойку.

"Рух" не зря входит в тройку худших по результативности команд УПЛ. Команда Ивана Федыка редко создаёт моменты и к тому же не умеет их завершать: сегодня были неплохие удары с расстояния 16+ и всего несколько угроз, когда мяч находился в штрафной. В заявке на игру у "жёлто-чёрных" был Кухаревич, но он здорово вписался в молодёжную сборную, а вот в УПЛ ещё ни разу не забивал. Да и сегодня тренерский штаб хозяев на него ставку не делал. К слову, у молодого форварда за восемь минут на поле свой момент был: он замыкал подачу с углового, но помешали партнёр по команде и Кудрик.

Поединок не заслужил другого исхода, кроме как нулевой ничьей. Это была игра команд, у которых существуют проблемы в атаке. Голы отложили на потом. Как и дебютную победу в УПЛ "Руха".

Світлини - УПЛ

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Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Рух - ФК Мариуполь 0:0

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Остап Притула 87), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 87), Богдан Бойчук, Максим Белый, Вадим Парамонов, Ростислав Русин

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Вячеслав Велев, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Александр Кожевников 78), Сергей Горбунов (Антон Байдал 88), Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский (Ярослав Доброхотов 75), Назарий Муравский, Эльдар Кулиев (Никита Петерман 46), Петр Стасюк

Предупреждение: Ярослав Мартынюк 86