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Ингулец отказал Динамо в изменении места проведения матча - в самых петровцев лишь 16 игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Трудно обеим командам

Ингулец отказал Динамо в изменении места проведения матча - в самых петровцев лишь 16 игроков
Новина українською

Из-за сложной кадровой ситуации перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" "Динамо" обратилось к "Ингульцу" по поводу переноса выездного матча 10 тура из Кропивницкого в Киев.

Однако клуб из городка Петрова отказал "Динамо".

Поэтому киевляне отправились сегодня вечером автобусом в город Кропивницкий - там состоится игра.

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В то же время команде с Петрового не помогут по разным причинам Максим Ковалев, Александр Кучеренко, Владислав Лупашко, Артем Щедрый, Владислав Игнатьев, Оскар Мкомола, Рудольф Благоги, Владимир Крынский. Поэтому в заявке петровцев будет лишь 16 футболистов, среди них три - из молодежного состава.

Поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября, в 14.00.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Комментарии (16)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.11.2020 в 21:33
Ингулец абсолютно прав,нужно играть а ДК хватит ныть.
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+3
-4
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.11.2020 в 21:52
А тебе , убогое, то что? :)
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:54
Рынварахитич (Санта Клаус), а что тебе?)))
+1
0
football_soccer (Украина)
20.11.2020 в 21:30
Ингулец ведет себя последовательно , несмотря на то, что там и так состав, мягко говоря, не для серьезных задач, так они еще и с проблемами , но при этом не выпрашивают переносы матчей, поэтому правильно делают, что и для других переносы не одобряют. Надо играть. Ведь Барса и Юве тоже на выезды ездят у себя в чемпионатах и ничего. Как-то живут с этим
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+4
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.11.2020 в 21:03
Колибри, ты лошара и все адекватные люди это понимают.
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+6
-4
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:51
Слабак! Заметь, Я первый никого не обзываю, могу ответить, но просто кривляться как второй класс...... Я пишу коменты, для чего этот чат и создан, а ты и тебе подобные просто кроме очка и гомосятиныы ничего не можете сказать! Так что, Динамо-телега, ты - ло ша ра!!!!
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.11.2020 в 21:53
Бомжеглор-бешенец из бывшего донецка? :)
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:57
Рынварахитич (Санта Клаус), а что тебе даёт, от куда Я? Я не из Донецка, но это абсолютно всеравно, дурников везде хватает видать, читая тебя
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 20:51
Когда они перестанут унижаться и быть приколом среди своих фанатов!
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+3
-10
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 20:52
По факту!
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+2
-6
Лекарь (село Дарница)
20.11.2020 в 20:54
Интересно, а ты когда перестанешь быть идиотом?
Ответить
+6
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 20:58
Це питання риторичне!
+4
-4
миг-25 (киев)
20.11.2020 в 21:01
А этот дебил приехал с Бамбасса-а там все идиоты зеки алкаши и воры на генном уровне А киевоград-это мусорник на Троещине где живет и кормится этот донбасяк
+5
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:34
Да ладно, а разве вам самим не тошнит от подобных новостей? Неужели вам не надоело подобное читать, а не о прекрасных сильных матчах?! Срите, но по факту это уже полный бред! Владельцы вашего любимого клуба уже не знаю что делать и как играть! Это паника!
+2
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.11.2020 в 21:53
Ты зачем бомжеклуб в новости про Динамо обсуждаешь?
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 21:58
Покажи свою точку зрения, а не неси просто чушь!
+1
0


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