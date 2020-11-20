Ингулец отказал Динамо в изменении места проведения матча - в самых петровцев лишь 16 игроков

Из-за сложной кадровой ситуации перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" "Динамо" обратилось к " Ингульцу " по поводу переноса выездного матча 10 тура из Кропивницкого в Киев.

Однако клуб из городка Петрова отказал "Динамо".

Поэтому киевляне отправились сегодня вечером автобусом в город Кропивницкий - там состоится игра.

В то же время команде с Петрового не помогут по разным причинам Максим Ковалев, Александр Кучеренко, Владислав Лупашко, Артем Щедрый, Владислав Игнатьев, Оскар Мкомола, Рудольф Благоги, Владимир Крынский. Поэтому в заявке петровцев будет лишь 16 футболистов, среди них три - из молодежного состава.

Поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября, в 14.00.