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Рух усилился израильским экс-игроком Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Свободный агент

Рух усилился израильским экс-игроком Карпат
Новина українською

Львовский "Рух" заявил нападающего из Израиля Гишама Лейоуса.

Форвард будет выступать под номером 8, свидетельствует сайт УПЛ.

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С конца июля 2019-му до августа 2020-му Лейоус выступал в львовских "Карпатах".

Футболист является воспитанником израильского клуба "Миилия".

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Гишам Лейоус
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
20.11.2020 в 21:51
Игрок Израиля???Это тот футболист ,о ком мечтали в Карпатах!Молодцы-украинцы?????!!!!!
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LAZ E183 (Рига)
20.11.2020 в 22:00
До речі, в Карпати цього гравця взяли без жодного досвіду ігор на професійному рівні.
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