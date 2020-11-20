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Рух усилился израильским экс-игроком Карпат
Свободный агент
Львовский "
Форвард будет выступать под номером 8, свидетельствует сайт УПЛ.
С конца июля 2019-му до августа 2020-му Лейоус выступал в львовских "Карпатах".
Футболист является воспитанником израильского клуба "Миилия".
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
20.11.2020 в 21:51
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LAZ E183 (Рига)
20.11.2020 в 22:00
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