Фернандиньо был жертвой расистской травли в соцсетях

Полузащитник донецкого " Шахтера " 2005-2013 годов бразилец Фернандиньо, который с 2013-го по настоящее время выступает в английском "Манчестер" Сити, высказался на тему расизма на родине.

Расизм в Бразилии не очень явный, он тайный. В моей жизни было много проблем, и если бы я сосредотачивался на них, то я бы не был сейчас там, где я есть. Поэтому моя сила исходит из опыта и воспоминаний, из борьбы, которая позволила мне выйти на такой уровень.

Мой старший сын хорошо разбирается в этой проблеме. Во время чемпионата мира в 2018 году я и моя семья стала жертвой расовой травли в соцсетях.

Когда он увидел это и понял ситуацию, то был очень напуган и сбит с толку. Он спросил меня: "Почему люди в Бразилии не любят чернокожих?" Мне пришлось объяснить ему, что это не так, только небольшое меньшинство имеет такие предубеждения, цитирует игрока Globoesporte.