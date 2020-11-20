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Фернандиньо был жертвой расистской травли в соцсетях
Что интересно - в Бразилии
Полузащитник донецкого "
Расизм в Бразилии не очень явный, он тайный. В моей жизни было много проблем, и если бы я сосредотачивался на них, то я бы не был сейчас там, где я есть. Поэтому моя сила исходит из опыта и воспоминаний, из борьбы, которая позволила мне выйти на такой уровень.
Мой старший сын хорошо разбирается в этой проблеме. Во время чемпионата мира в 2018 году я и моя семья стала жертвой расовой травли в соцсетях.
Когда он увидел это и понял ситуацию, то был очень напуган и сбит с толку. Он спросил меня: "Почему люди в Бразилии не любят чернокожих?" Мне пришлось объяснить ему, что это не так, только небольшое меньшинство имеет такие предубеждения, цитирует игрока Globoesporte.
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