Хавбек Руха: Получили одно очко. Дальше будем бороться за победы

Ярослав Мартынюк, полузащитник " Руха ", подытожил нулевую домашнюю ничью с "Мариуполем" в 10 туре УПЛ.

Мы немного подавлены, потому что не использовали свои моменты. Но в целом игра понравилась. Мы лучше прессинговали соперника. Нам удавался этот компонент игры. Подвела реализация. Не могу сказать, что наша команда играла плохо. Нужно просто использовать моменты. Должны были доводить игру до логического завершения.

Выполнил несколько опасных стандартов, но немного не повезло. Мы контролировали мяч и создавали опасные случаю у ворот "Мариуполя". Соперник также пытался выбегать в контратаки.

Плодотворно работаем на тренировках. Стремимся побеждать в каждом матче. До зимней паузы осталось еще три поединка. Будем стараться взять максимум в каждой игре. Сегодня получили одно очко. Дальше будем бороться за победы.