Поворознюк бы не отказал. Суркис опроверг попытку Динамо договориться с Ингульцом

Президент " Динамо " Игорь Суркис заявил, что информация о намерении договориться с "Ингульцом" о переносе матча - фейк.

Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая - много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле.

Уверен, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки.

Но, повторюсь, мы не рассматривали вариант переноса матча и следуем спортивным принципам. "Динамо" сыграет против "Ингульца" на выезде, а затем начнет подготовку к матчу с "Барселоной".