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Поворознюк бы не отказал. Суркис опроверг попытку Динамо договориться с Ингульцом
Клубы остаются друзьями
Президент "
Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая - много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле.
Уверен, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки.
Но, повторюсь, мы не рассматривали вариант переноса матча и следуем спортивным принципам. "Динамо" сыграет против "Ингульца" на выезде, а затем начнет подготовку к матчу с "Барселоной".
Матч "Ингулец" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября. Начало встречи в 14:00.
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