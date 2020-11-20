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Поворознюк бы не отказал. Суркис опроверг попытку Динамо договориться с Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

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Поворознюк бы не отказал. Суркис опроверг попытку Динамо договориться с Ингульцом
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что информация о намерении договориться с "Ингульцом" о переносе матча - фейк.

Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая - много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле.

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Уверен, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки.

Но, повторюсь, мы не рассматривали вариант переноса матча и следуем спортивным принципам. "Динамо" сыграет против "Ингульца" на выезде, а затем начнет подготовку к матчу с "Барселоной".

Матч "Ингулец" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября. Начало встречи в 14:00.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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DynamoKiyv (Київ)
20.11.2020 в 23:42
Kolibri, FC SD CLUB - хватит скулить
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
20.11.2020 в 23:07
Получается инфа об отказе в переносе матча это был чей-то вброс?
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+7
0
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DynamoKiyv (Київ)
20.11.2020 в 23:41
Ну конечно! Накануне всех матчей ДК происходит "гавно-вброс", и все мы знаем с каких терриконов это веет.
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+1
0


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