Премьер-лига
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Главный тренер Руха: Мы играли лучше, чем Мариуполь, который в таблице выше нас
Обе команды имели потери
Коуч "
Мы играли лучше, чем команда УПЛ, которая в таблице выше нас.
У них три основные игроки больные, и у нас также три основных футболиста не играли.
Поэтому я не думаю, что здесь надо делать какой-то акцент, мол, мы к игре были сильнее.
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Источник:Футбол News
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