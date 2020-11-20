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Главный тренер Руха: Мы играли лучше, чем Мариуполь, который в таблице выше нас

Премьер-лига
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Обе команды имели потери

Главный тренер Руха: Мы играли лучше, чем Мариуполь, который в таблице выше нас
Новина українською

Коуч "Руха" Иван Федык признался, что после домашней ничьей 0:0 с "Мариуполем" в раздевалке подбодрил своих подопечных, которые не сумели забить гол, сообщает ТК Футбол.

Мы играли лучше, чем команда УПЛ, которая в таблице выше нас.

У них три основные игроки больные, и у нас также три основных футболиста не играли.

Поэтому я не думаю, что здесь надо делать какой-то акцент, мол, мы к игре были сильнее.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
Футбол News

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