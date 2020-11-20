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Каштру расставил приоритеты Шахтера: Сначала УПЛ, потом - еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Обыграть "Реал" или "Интер"

Каштру расставил приоритеты Шахтера: Сначала УПЛ, потом - еврокубки
Новина українською

Луиш Каштру, португальского наставника "Шахтера", спросили, что для него в приоритете до зимнего перерыва: борьба в Лиге чемпионов или успешное выступление в чемпионате Украины.

Тренер в ответ расставил акценты.

Первая цель - стать национальными чемпионами. Вторая цель - пройти как можно дальше в еврокубках, или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы. Чтобы это произошло, придется преодолеть большие трудности. Перед групповым этапом говорили, что это нереально.

В "Боруссии" М сейчас 5 очков, они находятся на том пути, когда могут добиться квалификации. Мы можем, однако нам придется обыграть "Реал" или "Интер". Сложно, но мы постараемся. Наша цель - стать чемпионами Украины и пройти дальше в еврокубках.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Лига Европы Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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