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Каштру расставил приоритеты Шахтера: Сначала УПЛ, потом - еврокубки
Обыграть "Реал" или "Интер"
Луиш Каштру, португальского наставника "
Тренер в ответ расставил акценты.
Первая цель - стать национальными чемпионами. Вторая цель - пройти как можно дальше в еврокубках, или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы. Чтобы это произошло, придется преодолеть большие трудности. Перед групповым этапом говорили, что это нереально.
В "Боруссии" М сейчас 5 очков, они находятся на том пути, когда могут добиться квалификации. Мы можем, однако нам придется обыграть "Реал" или "Интер". Сложно, но мы постараемся. Наша цель - стать чемпионами Украины и пройти дальше в еврокубках.
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