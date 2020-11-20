  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Мариуполя увидел, что к концу матча его команда выровняла игру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Мариуполя увидел, что к концу матча его команда выровняла игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Потому что молодежь

Тренер Мариуполя увидел, что к концу матча его команда выровняла игру
Новина українською

Александр Иванов, помощник главного тренера "азовцев", прокомментировал ТК Футбол ничью 0:0 с "Рухом" на выезде во Львове.

Читайте такжеНе умеют забивать. Рух - Мариуполь 0:0

Не хватало силы, но мы рассчитывали на молодых футболистов, которых взяли с собой.

Может в какой-то степени как раз вливание свежих сил привело к тому, что концовка матча была уже такая - более-менее.

Иванов руководил ФК "Мариуполь" в этом матче из-за положительного теста на Covid-19 главного тренера команды Остапа Маркевича.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Александр Иванов Рух (Львов) Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...