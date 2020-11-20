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Тренер Мариуполя увидел, что к концу матча его команда выровняла игру
Потому что молодежь
Александр Иванов, помощник главного тренера "
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Не хватало силы, но мы рассчитывали на молодых футболистов, которых взяли с собой.
Может в какой-то степени как раз вливание свежих сил привело к тому, что концовка матча была уже такая - более-менее.
Иванов руководил ФК "Мариуполь" в этом матче из-за положительного теста на Covid-19 главного тренера команды Остапа Маркевича.
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Источник:Футбол News
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