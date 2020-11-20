Тренер Мариуполя увидел, что к концу матча его команда выровняла игру

Александр Иванов, помощник главного тренера " азовцев ", прокомментировал ТК Футбол ничью 0:0 с "Рухом" на выезде во Львове.

Не хватало силы, но мы рассчитывали на молодых футболистов, которых взяли с собой.

Может в какой-то степени как раз вливание свежих сил привело к тому, что концовка матча была уже такая - более-менее.