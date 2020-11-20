Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Мариуполь 0:0. Обзор матча
Когда никто не забивает - становится совсем грустно
В рамках 10 тура УПЛ львовяне принимали мариупольцев. Подопечные Ивана Федько не одолели обескровленный состав азовцев и продолжили свою серию без побед до 10 матчей.
Favbet-лига. 10-й тур
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр Константин Труханов (Харьков)
Рух - Мариуполь 0:0
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Остап Притула 87), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 87), Богдан Бойчук, Максим Белый, Вадим Парамонов, Ростислав Русин
Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Вячеслав Велев, Дмитрий Мишнев, Олег Очеретько (Александр Кожевников 78), Сергей Горбунов (Антон Байдала 88), Артем Бондаренко, Вячеслав Танковский (Ярослав Доброхотов 75), Назарий Муравский, Эльдар Кулиев (Никита Петерман 46), Петр Стасюк
Популярное сейчас
- Швейцарцы перечеркнули все наши усилия! Протасов возмутился действиям хозяев матча
- ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги
- Первая лига. Верес и ВПК-Агро дожимают аутсайдеров на выезде, уверенные победы Николаева и Агробизнеса
- Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО