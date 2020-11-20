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Защитник Руха о поединке с Мариуполем: Провели почти 70 минут в высоком прессинге
Качественный матч
Максим Белый, центральный защитник львовского "
Мы набираем кондиции. И эта пауза [на матчи сборных] нам помогла подтянуть "физику".
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Почти 70 минут в высоком прессинге! То есть провели очень качественный матч.
Но везде чуть-чуть не хватило, где-то паса, где-то около штанги вратарь их выручил.
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Источник:Футбол News
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