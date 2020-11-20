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Защитник Руха о поединке с Мариуполем: Провели почти 70 минут в высоком прессинге

Премьер-лига
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Качественный матч

Защитник Руха о поединке с Мариуполем: Провели почти 70 минут в высоком прессинге
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Максим Белый, центральный защитник львовского "Руха", прокомментировал ТК Футбол нулевую ничью с "Мариуполем".

Мы набираем кондиции. И эта пауза [на матчи сборных] нам помогла подтянуть "физику".

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Почти 70 минут в высоком прессинге! То есть провели очень качественный матч.

Но везде чуть-чуть не хватило, где-то паса, где-то около штанги вратарь их выручил.

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В статье: ФК Мариуполь Максим Белый УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
Футбол News

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