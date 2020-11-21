Коноплянка: Мне с моей травмой придётся попотеть около месяца

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о своем восстановлении от травмы бедра и поделился мыслями о ближайших матчах команды.

- Как проходит ваше восстановление?

– Потихоньку. Непростая травма, поэтому нужно время, упорство. Еще около месяца нужно будет попотеть.

- Какие шансы у "Шахтера" на матч с "Боруссией" М?

– Нужно только думать о победе. Мы вышли в группу ЛЧ, хотим ставить только самые высокие цели. Так что нужно думать только о победе. Я верю в команду, она может добиться результата.

- Насколько сложно будет "Шахтеру" играть против "Александрии"?

– Со всеми командами непросто играть. Они понимают, как мы играем, они ставят восемь автобусов, конечно, сложно проходить такого соперника. "Александрия" играет с такой самоотдачей. Нам придется хорошо поработать, чтобы добыть эти очки, – сказал Коноплянка в эфире "Футбольного формата".