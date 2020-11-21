Лавриненко: Кадровые проблемы преследуют Ингулец в последнее время

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в комментарии zbirna.com рассказал о предстоящем матче 10-го тура УПЛ с "Динамо".

"Кадровые проблемы в последнее время буквально преследуют "Ингулец". Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборной Украины, мы специально не проводили спарринг из-за разной степени готовности наших футболистов. Некоторые переболели коронавирусом, другие были после травм. Поэтому важно было восстановиться и хорошо поработать, чтобы постараться сбалансировать состояние футболистов.

Мы не сможем рассчитывать на Максима Ковалева, Александра Кучеренко, Владислава Лупашко, Артема Щедрого, Владимира Крынского, Владислава Игнатьева, Оскара Мкомолу, Рудольфа Благоги. Еще три игрока только возобновили занятия в общей группе. Наша заявка на матч с "Динамо" будет неполной. В лучшем случае насобираем где-то 16 человек. Обидно, ведь многие ребята с нетерпением ожидали противостояния с грандом украинского футбола. Всего лишь у нескольких игроков "Ингульца" есть опыт выступлений на высшем уровне.

Хотя для меня это тоже будет дебют, никакой боязни перед именитым соперником не чувствую. В бытность игроком мне неоднократно приходилось встречаться с динамовцами. Вспоминается матч в чемпионате Украины 1996 года, когда киевляне в случае победы над "Зиркой-НИБАС", цвета которой я тогда защищал, досрочно завоевывали золотые медали. Однако им пришлось повременить, поскольку мы взяли верх 2:1.

Нужно постараться действовать с запредельной самоотдачей. Желательно, чтобы кураж поймал наш вратарь и отбивал все подряд. Важно, чтобы фарт был на стороне "Ингульца". Мы очень хотим не разочаровать своих болельщиков", – сказал Лавриненко "Команде №1".