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Бакалов: Каштру выставит на Александрию тех, кто просто будет живым
Нагрузки "горняков" в последнее время дают о себе знать
Украинский тренер Юрий Бакалов в комментарии zbirna.com поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия".
"Горнякам и без всех нынешних сложностей обычно трудно давались матчи с командой Владимира Шарана, а тут играть придется буквально на пределе возможностей. В текущем сезоне мы уже видели разный "Шахтер" — и тот, который уложил на лопатки "Реал" в Мадриде, и тот, который со счетом 0:6 проиграл "Боруссии".
Вроде бы тренерский штаб горняков знает, как готовить команду к матчу после приезда сборников, вроде уже не первый раз это происходит, но без накладок все равно не обходится. Мне кажется, что, несмотря на неплохой выбор, который есть у Каштру, на поле против "Александрии" выйдет тот, кто, образно говоря, просто будет живым.
У Пятова, Степаненко, Матвиенко и Кривцова очень мало игровой практики в последнее время. В сборной Украины они также мало выходили на поле. Коуч "Шахтера" будет смотреть на игровой тонус подопечных и решать, бросить ли в бой тех, кто был все это время у него под рукой. Это сложное решение для тренера горняков, но у него все-таки есть выбор — вспомните только, как фактически резервный состав "Шахтера" сыграл с "Реалом", – сказал Бакалов "Команде №1".
"Шахтер" сыграет с "Александрией" сегодня. Матч начнётся в 17:00.
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