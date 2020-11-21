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Тайсон, Марлос и еще 3 игрока Шахтёра не попали в заявку на Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" вновь столкнулись с кадровыми проблемами

Тайсон, Марлос и еще 3 игрока Шахтёра не попали в заявку на Александрию
Новина українською

"Шахтер" огласил заявку на матч 10-го тура УПЛ против "Александрии".

В списке из 20 игроков не нашлось место Тайсону, Марлосу, Анатолию Трубину, Валерию Бондарю и Давиду Хочолаве.

Кроме того, не сыграют травмированные Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко (коронавирус).

Матч против "Александрии" начнется в 17.00.

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В статье: Тайсон Марлос Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
21.11.2020 в 13:15
Просто в киевском зоопарке внезапно заболели несколько обезьян -нужна срочно замена И Бомжи пошли навстречу
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