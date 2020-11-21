Тайсон, Марлос и еще 3 игрока Шахтёра не попали в заявку на Александрию

"Шахтер" огласил заявку на матч 10-го тура УПЛ против "Александрии".

В списке из 20 игроков не нашлось место Тайсону, Марлосу, Анатолию Трубину, Валерию Бондарю и Давиду Хочолаве.

⚒ Заявка «Шахтера» на сегодняшний матч с «Александрией».



Игра в Киеве начнется в 17:00. #ШахтерАлександрия



Следите за поединком онлайн в матч-центре: https://t.co/sqmBrTVI8e. pic.twitter.com/MLLsI2VhTH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2020

Кроме того, не сыграют травмированные Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко (коронавирус).

Матч против "Александрии" начнется в 17.00.