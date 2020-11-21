Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон, Марлос и еще 3 игрока Шахтёра не попали в заявку на Александрию
"Горняки" вновь столкнулись с кадровыми проблемами
"Шахтер" огласил заявку на матч 10-го тура УПЛ против "Александрии".
В списке из 20 игроков не нашлось место Тайсону, Марлосу, Анатолию Трубину, Валерию Бондарю и Давиду Хочолаве.
⚒ Заявка «Шахтера» на сегодняшний матч с «Александрией».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2020
Игра в Киеве начнется в 17:00. #ШахтерАлександрия
Следите за поединком онлайн в матч-центре: https://t.co/sqmBrTVI8e. pic.twitter.com/MLLsI2VhTH
Кроме того, не сыграют травмированные Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко (коронавирус).
Матч против "Александрии" начнется в 17.00.
Популярное сейчас
- Бакалов: Каштру выставит на Александрию тех, кто просто будет живым
- Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО