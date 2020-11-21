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Кендзера и Шапаренко выйдут в старте на игру с Ингульцом

Премьер-лига
(3 голосов)

Стал известен стартовый состав киевлян

Кендзера и Шапаренко выйдут в старте на игру с Ингульцом
Новина українською

Стал известны стартовые составы на матч 10-го тура УПЛ между "Ингульцом" и "Динамо".

"Ингулец": Шуст, Запорожец, Козак, Бартулович, Коваленко, Янаков, Павлов, Балан, Ситчинава, Семенко, Квасный

Запас: Малыш, Фатеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Шишка, Синегуб

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Буяльский, Гармаш, Супряга

Запасные: Бойко, Моргун, Скорко, Боль, Бэлуцэ, Вербич, Цитаишвили, Клейтон

Встреча начнется в 14.00.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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martinchik (Bogorodchanu)
21.11.2020 в 13:52
Цілком бойовий склад. Аж приємно, що є такий резерв
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 14:00
Ви не враховуєте те, що Бущан, Караваєв, Миколенко, Шепелев, Шапаренко, Супряга, Бойко, Цитаішвілі - всі після хвороби, тобто ослаблені і детреновані, а Кендзьора має ушкодження після гри за свою збірну.
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