Кополовец: По игре Минай не проиграл ни одного матча, выглядим достойно

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал предстоящий матч 10-го тура УПЛ с "Днепром-1", который состоится 22 ноября.

"Команда хочет выигрывать. Ни один матч мы не проиграли по игре, достойно выглядим. Хочется побеждать для положительных эмоций.

Футболисты работают над тем, чтобы команда выигрывала", - сказал Кополовец в эфире "Футбол News".