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Кополовец: По игре Минай не проиграл ни одного матча, выглядим достойно

Премьер-лига
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При этом на счету команды лишь одна победу в 8 матчах УПЛ

Кополовец: По игре Минай не проиграл ни одного матча, выглядим достойно
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал предстоящий матч 10-го тура УПЛ с "Днепром-1", который состоится 22 ноября.

"Команда хочет выигрывать. Ни один матч мы не проиграли по игре, достойно выглядим. Хочется побеждать для положительных эмоций.

Футболисты работают над тем, чтобы команда выигрывала", - сказал Кополовец в эфире "Футбол News".

На счету "Миная" 6 очков после 8 туров УПЛ. Команда расположилась на 12-й позиции в лиге.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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