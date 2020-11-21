ВАР на защите сильнейших? Эксперты сомневаются в закономерности офсайда, из-за которого отменили гол в ворота Динамо

В первом тайме матча десятого тура УПЛ "Динамо" сумело забить гол в ворота "Ингульца", но и команда Лавриненко не осталась без острых моментов. В районе 30-й минуты Янаков со штрафного подал мяч во владения Бущана, Козак опередил защитников и голкипера "Динамо" и отправил мяч в сетку.

Но счет не стал равным – арбитр в поле Максим Козыряцкий после консультаций с ВАР-арбитром Денисом Шурманом отменил взятие ворот. Судейские эксперты UA-Футбол, впрочем, подвергли решение сомнениям: на стоп-кадрах с телетрансляции разглядеть офсайд невозможно.

Эксперты также акцентируют внимание на персоне ассистента арбитра ВАР Владимира Высоцкого. Это тот самый ассистент, который в матче "Колос" - "Мариуполь" настоял на назначении пенальти за фол игрока "Мариуполя" далеко за пределами штрафной. Тот поединок благодаря этой ошибке бригады арбитров завершился победой "Колоса".

После первого тайма "Динамо" выигрывает у "Ингульца" со счетом 1:0.