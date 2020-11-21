Каргбо: Мы с Бенито не плохие игроки, иначе нас бы не пригласил гранд уровня Динамо

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо поделился мыслями насчет того, почему он и Бенито не смогли проявить себя в киевском "Динамо".

"Ситуация в "Динамо" была очень сложная. Тренеры знали, на что мы способны и как можем проявить себя. Разве мы плохие футболисты? Мы не плохие футболисты, иначе бы нас не пригласили играть за такой гранд, как "Динамо".

По самоотдаче к нам вряд ли были какие-то претензии, ведь мы были мотивированы и старались от первой до последней минуты. Самое обидное, что мы так и не сумели проявить себя и показать болельщикам "Динамо", на что мы способны.

Аренда в "Олимпик" – это неплохой шанс, чтобы доказать, что мы достойные игроки. Мы регулярно выходим на поле, получаем шанс. И что из этого вышло? Бенито забивает и отдает ассисты, а я в последнем матче забил на последней минуте и принес ничью нашей команде.

"Динамо" – молодая команда. Бенито 22 года, мне – 20. Но одним ребятам давали шанс проявить себя, а у нас его пока что не было. Условия были не совсем равными. Мы до сих пор хотим вернуться и помочь клубу, но нам для этого нужен шанс. Настоящий шанс сыграть и проявить себя", - рассказал Каргбо.