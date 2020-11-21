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Ингулец - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Выездная победа киевского клуба

Ингулец - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
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В рамках 10-го тура чемпионата Украины новичок УПЛ "Ингулец" принимал киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голами в составе столичного клуба отметились полузащитники Денис Гармаш и Николай Шапаренко. После десяти туров динамовцы лидируют в УПЛ, имеют в своем активе 23 очка. "Ингулец" же расположился на 13 позиции, пока не одержав ни одной победы в высшем украинском дивизионе.

Favbet-лига. 10-й тур
Кропивницкий. Стадион "Звезда"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
Ингулец - Динамо 0:2
Голы: Денис Гармаш 15, Николай Шапаренко 80
Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Александр Козак (Михаил Плохотнюк 88), Младен Бартулович (Михаил Шишка 84), Илья Коваленко (Владимир Белоцерковец 76), Денис Янаков, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава, Андрей Семенко, Николай Квасный
Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Георгий Цитаишвили 82), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Тудор Бэлуцэ 90+1), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Беньямин Вербич 63), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Андрей Семенко 14, Александр Козак 38, Денис Балан 43 - Денис Гармаш 20, Томаш Кендзёра 52, Илья Забарный 64

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово)
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