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Мирча Луческу: Для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги победы над "Ингульцом"

Мирча Луческу: Для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Ингульцом" в матче 10-го тура УПЛ.

- Получилась очень сложная, боевая игра, мы одержали трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действовал агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач. Повторюсь, для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли.

- Если сегодняшнюю игру рассматривать, как спарринг перед поединком Лиги чемпионов с "Барселоной", он удался?

- Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас. Но мы будем играть против другого соперника, который намного техничнее и индивидуально сильнее. Так что это разные игры.

- В нынешнем чемпионате задача для "Динамо" завоевать чемпионство?

- Задача – выигрывать каждый матч и зарабатывать очки.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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