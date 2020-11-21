Мирча Луческу: Для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Ингульцом" в матче 10-го тура УПЛ.

- Получилась очень сложная, боевая игра, мы одержали трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действовал агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач. Повторюсь, для нас игра получилась непростой, но мы заслужено выиграли.

- Если сегодняшнюю игру рассматривать, как спарринг перед поединком Лиги чемпионов с "Барселоной", он удался?

- Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас. Но мы будем играть против другого соперника, который намного техничнее и индивидуально сильнее. Так что это разные игры.

- В нынешнем чемпионате задача для "Динамо" завоевать чемпионство?

- Задача – выигрывать каждый матч и зарабатывать очки.