Премьер-лига
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Монзуль удалила Мораеса после VAR
Нападающий жестко нарушил правила
На 29-ой минуте матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Александрией" Жуниор Мораес пошел в опасный подкат против Евгения Банады. За это нарушение Екатерина Монзуль "наградила" футболиста сборной Украины желтой карточкой. Однако, после просмотра VAR изменила свое решение и удалила Мораеса.
К концу первого тайма в противостоянии "горняков" и александрийцев счет еще не открыт. Прямую текстовую трансляцию поединка можно посмотреть
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Комментарии (36)
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att119 (Луцьк)
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