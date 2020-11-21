Монзуль удалила Мораеса после VAR

На 29-ой минуте матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Александрией" Жуниор Мораес пошел в опасный подкат против Евгения Банады. За это нарушение Екатерина Монзуль "наградила" футболиста сборной Украины желтой карточкой. Однако, после просмотра VAR изменила свое решение и удалила Мораеса.

К концу первого тайма в противостоянии "горняков" и александрийцев счет еще не открыт. Прямую текстовую трансляцию поединка можно посмотреть здесь .