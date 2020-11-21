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Монзуль удалила Мораеса после VAR

Премьер-лига
(3 голосов)

Нападающий жестко нарушил правила

Монзуль удалила Мораеса после VAR
Новина українською

На 29-ой минуте матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Александрией" Жуниор Мораес пошел в опасный подкат против Евгения Банады. За это нарушение Екатерина Монзуль "наградила" футболиста сборной Украины желтой карточкой. Однако, после просмотра VAR изменила свое решение и удалила Мораеса.

К концу первого тайма в противостоянии "горняков" и александрийцев счет еще не открыт. Прямую текстовую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

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В статье: УПЛ Жуниор Мораес Екатерина Монзуль VAR
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Комментарии (36)
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att119 (Луцьк)
21.11.2020 в 19:32
В мяч перший зіграв Мораес, жовту можна було лишати і нічого не видумувати. Грубість тільки в тому що тримав дві майже прямі ноги.
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+2
0
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Металлист Харьков
21.11.2020 в 19:16
Монзуль показала свою тупорылость и честную отработку денег у Суркиса (((((И как бы тут не извергались желчью динамовские тролли - сравнивать такое нарушение с тем что сделал Сидорчук - это надо быть последним д е б и л о м (((((Сидорчук сознательно шёл в ногу в подкате (((((А Мораес шёл в мяч , но из под ног у него вырвалась трава и и он из - за этого потерял равновесие и уже продолжал движение непроизвольно (((((То есть нечаянно пошёл в ногу ((( Это не нарушение вообще ((( Это непроизвольный несчастный случай ((( Даже не жёлтая карточка (((Попробуйте падая ,когда вы подскользнётесь неожиданно на льду например - изменить траекторию полёта (((((Это нереально ((((( И сравнивать два этих нарушения - это полный д е б е л и з м (((((Не понимать это может только бабская логика (((((Монзуль - уйди вон из мужского футбола (((((
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0
-3
vgolovan (полтава)
21.11.2020 в 19:24
вы определитесь у кого она берет деньги у донецких или у киевских
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+2
0
vgolovan (полтава)
21.11.2020 в 19:25
просто она так судит по своей системе понятной только ей
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 19:10
У кожній фактично грі ця проститутка з десяток разів картинно валиться, випрошуючи у суддів штрафні та пенальті. І часто спрацьовує. А тут обломалося. Вигнали на.
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+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.11.2020 в 18:57
Все равно Катюха синим чайкам не мила ... )))) не так резко удалила крота , как хочет котигоршок)))
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+2
-7
Лекарь (село Дарница)
21.11.2020 в 18:46
П - последовательность. Катя в очередной раз подтверждает, что у нее, в отличие от многих мужиков со свистком, есть яйца.
Ответить
+8
-3
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:51
Чиї в неї яйця? Павелкові в роті?
Ответить
+4
-7
Лекарь (село Дарница)
21.11.2020 в 18:56
Катя что видит, то и свистит. И не боится принимать сложные решения. Это ее выделяет среди серой массы боек, абдул и прочих "ваксов" и "годулянов"
+6
-2
kapost (Винница)
21.11.2020 в 19:03
UA Hero, але ж і чмо ти невиховане...
+1
-3
avatar
Металлист Харьков
21.11.2020 в 19:17
Яйца у неё Суркиса ! И вместе с другой частью этого органа (((((
0
-3
Исследователь
21.11.2020 в 19:09
Собаки лают, а караван идёт. С каждой игрой Катя становится всё более профессиональней и у неё в отличии от многих просматривается перспектива в будущем. Лига чемпионов не за горами. А там и ЧЕ.
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+3
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.11.2020 в 18:32
О, прикол, шлюха волосы на лобке отрастил :)
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+6
-4
avatar
simargl (Чернигов)
21.11.2020 в 18:54
Зеркало попалось на пути ))?
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+2
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.11.2020 в 18:23
Точь-в-точь нарушение Сидорчука
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+4
-3
Алекс1955 (Донецк)
21.11.2020 в 19:10
Только после Сидорчука пацан вылетел до конца года, а тут продолжил игру. И вообще, про Сидорчука кто-то в свое время писал на этом сайте, что тот не отрывал ногу, хотя удар был выше бутсы. Здесь же, Мораес ноги (Свои) не отрывал от газона. А карточку, я считаю справедливой, вообще надо "головы отрывать" игрокам за такой подкат в центре поля без всякой необходимости.
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
21.11.2020 в 17:58
В данной ситуации она демонстрирует последовательность.
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+10
-3
avatar
Металлист Харьков
21.11.2020 в 19:39
В данной ситуации Монзуль демонстрирует свою тупость и безграмотность (((
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2020 в 17:58
Але відразу червону не показала, хоча стояла поруч метрах у 5.
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+7
-5
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:02
Та якби порушення очевидні, але що тоді, що сьогодні гравці явно прагнули зіграти в мяч, а не порушувати правила, і за інерцією вїзжали в ноги суперника...Так шо тут червоні більше як реакція на верески від болі суперника...
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+1
-6
lucky_guy
21.11.2020 в 18:11
Что за ерунда? Если мыслить такими шаблонами, то наш чемпионат так и останется мясорубкой. Умышленно, неумышленно... Сон Хин Мин тоже плакал когда ногу сломал Гомешу, но второму от этого легче не стало. Что Сидорчук, что Мораес получили 2 заслуженные красные карточки и точка
+10
-3
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:17
Та на здоровя: червона то червона, головне щоб усім послідовно... Тільки от перша реакція арбітрів була жовта картка. Чомусь так арбітри вважали в перші секунди після інцидентів. І тільки нашіптування арбітрів-варів змінювали їхні рішення. Тепер кожний підкат може закінчитися червоною карткою, краще не йти в підкати.
0
-7
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2020 в 18:25
Цілком зловмисно, Мораес не прибирав ноги і обидвома ногами із садистським задоволенням в'їхав прямим ударом супернику в ноги.
+7
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.11.2020 в 18:56
Сону красную отменили))) тут у Мораеса нога на газоне, он играет в мяч.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.11.2020 в 18:57
lucky_guy, Сон Хин Мин не ламав нікому ноги, там грубо грав захисник, його партнер по команді.
+1
0
Ten0N (Leopolis)
21.11.2020 в 19:06
Якби Сон Хин Мін не фолив, то Гомеш не зламав би ногу.
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 17:55
Аналогічна ситуація як і у грі Динамо: гра в мяч і потім в ногу суперника.
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+3
-5
Acsakal (Kharkov)
21.11.2020 в 18:17
Ну скільки ж можна фантазувати з приводу вилучення в Динамо? Ну передивіться епізод зі сповільненою швидкістю і побачите, що за півсекунди до того, як Сидорчук врізався в ліву ногу Корнієнка, той цією ж ногою проштовхнув м'яча вперед собі на хід. Сидорчук м'яча навіть не торкнувся! Сидорчук грав виключно В НОГУ супернику.
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+5
-5
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:20
А сьогодні ?
+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.11.2020 в 18:31
При чем тут это к тому, что шлюху заслуженно выгнали?
+2
-4
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:36
Сьогодні була "гра викоючно в ногу супернику" ?
+4
-2
UA Hero (Chernivtsi)
21.11.2020 в 18:37
Про шлюху то давайте в окрему тему... ))))))
0
-4
Архат (Киев)
21.11.2020 в 17:54
На фоне беспредела последних лет со стороны Шахтера, даже удивительно, но в данном случае справедливо.
Ответить
+14
-7
Acsakal (Kharkov)
21.11.2020 в 18:05
А мене дивує, чому тут не має натовпу динамівських тролів з вибаченнями перед Монзуль за весь той бруд, який на неї вилили після справедливого вилучення Сидорчука? Можливо тому, що ватні тролі взагалі ніколи не вибачаються, незалежно від того, наскільки вони не праві?
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+8
-8
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.11.2020 в 18:31
Кротоботы тупые? Вопрос был в том, что бомжам не давали карточки за грубые фолы. Бомжеглоры даже пишущие на украинском и подписывающиеся чужими городами, ваша тупость вас выдаёт :)
+5
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.11.2020 в 18:59
Acsakal (Kharkov), не бачили ніразу жодного вибачення від кротодрочерів та іншого лайна.
+3
-3


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