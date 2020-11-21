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Буяльский: Ингульцу пока сложно адаптироваться в УПЛ
Хавбек киевлян подвел итоги победы в матче 9-го тура УПЛ
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал
- Тяжело было привыкнуть к полю. С виду оно неплохое, но, когда выходишь на него, мяч сильно дробит и отскакивает в самый неподходящий момент. На разминке времени недостаточно было привыкнуть к этому.
- Сегодня был непривычный состав, поскольку было много травмированных и заболевших. Как вам игралось в связи с этим?
- Любой футболист, который выходит в составе "Динамо", должен стараться проявлять себя, даже когда не все получается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы – и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных.
- В эпизоде с первым забитым мячом как ты умудрился отдать голевой пас на Гармаша?
- Главный тренер говорил нам, чтобы при потере мяча мы не бежали к своим воротам, а сразу там накрывали и не давали поднять сопернику голову. Получилось так, что я в подкате успел перекрыть, и в итоге мяч отскочил на Дениса.
- Были разговоры, что этот матч лучше перенести – то ли в Киев, то ли на другую дату…
- Для нас неважно. Мы должны готовиться к каждой игре, а переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное.
- "Ингулец" преподнес какие-то сюрпризы сегодня?
- В принципе, соперник неплохо оборонялся. Но как команде, которая проводит первый год в Премьер-лиге, то, думаю, им пока сложно адаптироваться.
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