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Панькив не попал в заявку на игру с Шахтером из-за повышенной температуры

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер недавно переболел коронавирусом

Панькив не попал в заявку на игру с Шахтером из-за повышенной температуры
Новина українською

В заявку на матч против "Шахтера" не попал вратарь "Александрии" Юрий Панькив. Как сообщили в эфире "Футбол 2", футболист отсутствует из-за повышенной температуры. Игрок находится на самоизоляции.

Напомним, что в октябре этого года в Панькива был положительный результат после тестирования на коронавирус. Из-за этого случая, страж ворот пропустил матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

В текущем сезоне УПЛ вратарь сыграл семь матчей, пропустив 10 голов.

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В статье: Юрий Панькив ФК Александрия УПЛ
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Источник:
Футбол1/2/3

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