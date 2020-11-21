Панькив не попал в заявку на игру с Шахтером из-за повышенной температуры

В заявку на матч против "Шахтера" не попал вратарь "Александрии" Юрий Панькив. Как сообщили в эфире "Футбол 2", футболист отсутствует из-за повышенной температуры. Игрок находится на самоизоляции.

Напомним, что в октябре этого года в Панькива был положительный результат после тестирования на коронавирус. Из-за этого случая, страж ворот пропустил матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

В текущем сезоне УПЛ вратарь сыграл семь матчей, пропустив 10 голов.