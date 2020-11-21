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Панькив не попал в заявку на игру с Шахтером из-за повышенной температуры
Голкипер недавно переболел коронавирусом
В заявку на матч против "Шахтера" не попал вратарь "Александрии" Юрий Панькив. Как сообщили в эфире "Футбол 2", футболист отсутствует из-за повышенной температуры. Игрок находится на самоизоляции.
Напомним, что в октябре этого года в Панькива был положительный результат после тестирования на коронавирус. Из-за этого случая, страж ворот пропустил матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.
В текущем сезоне УПЛ вратарь сыграл семь матчей, пропустив 10 голов.
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Источник:Футбол1/2/3
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