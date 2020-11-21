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Федецкий: Все решения в Днепре были за Коломойским

Премьер-лига
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Игрок рассказал о функционировании клуба в его период

Федецкий: Все решения в Днепре были за Коломойским
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился информацией со времен выступлений за "Днепр":

"Когда приехал туда, был очень доволен, что стал частью новейшей истории« Днепра ». Был очень классный коллектив. По деньгам не потерял, даже заработал. Однако, заплатили больше миллиона.

Есть клубы, которые платили бешеные налоги. Вот в «Шахтере» есть транспортный отдел, спортивный, отдел по работе с болельщиками, маркетинговый. А там такого нет. Там даже такого фан-шопа не было.

Ясно, что решающее слово было за Коломойским. Без него никакое решение не принималось. Он все контролировал", - сказал защитник в интервью "От души в душу".

Артем Федецкий выступал за "Днепр" с 2012 по 2016 год, проведя за команду 115 матчей. В его составе защитник доходил до финала Лиги Европы и занимал второе место УПЛ сезона 2013-2014 гг. Сейчас игрок выступает за "Вотранс" из Луцка в любительском чемпионате Украины.

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В статье: Артем Федецкий Игорь Коломойский Днепр
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Источник:
От души в душу

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