Федецкий: Все решения в Днепре были за Коломойским

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился информацией со времен выступлений за "Днепр":

"Когда приехал туда, был очень доволен, что стал частью новейшей истории« Днепра ». Был очень классный коллектив. По деньгам не потерял, даже заработал. Однако, заплатили больше миллиона.

Есть клубы, которые платили бешеные налоги. Вот в «Шахтере» есть транспортный отдел, спортивный, отдел по работе с болельщиками, маркетинговый. А там такого нет. Там даже такого фан-шопа не было.

Ясно, что решающее слово было за Коломойским. Без него никакое решение не принималось. Он все контролировал", - сказал защитник в интервью "От души в душу".