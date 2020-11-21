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Каштру: Странно, когда неделю ты работаешь с семью игроками, а перед самым матчем появляются другие

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер не одолел Александрию в матче 10-го тура УПЛ

Каштру: Странно, когда неделю ты работаешь с семью игроками, а перед самым матчем появляются другие
Новина українською

"Горняки" сыграли вничью (1:1) с подопечными Владимира Шарана в рамках чемпионата Украины. Наставник донецкой команды прокомментировал игру:

"Игра запомнилась несколькими голевыми моментами и удалением. В течение матча у нас было шесть явных голевых моментов, достаточно шансов для победы, несмотря на игру в меньшинстве. Мы переживаем сложный период. Удивительно, когда неделю ты работаешь с семью игроками, а перед самым матчем появляются другие.

Мы не победили, но заслуживали победы. Пауза в чемпионате не означает, что игроки отдыхают. Даже наоборот. Есть и физическая, и психологическая усталость. Однако бороться за титул мы будем до конца. Этот чемпионат будет отличаться от прошлого года. Все очень плотно в таблице ", - сказал Каштру в интервью “Футбол 1".

После ничьи с "Александрией" "Шахтер" разместился на второй позиции турнирной таблицы, уступая "Динамо" три очка. Следующий матч "горняки" проведут в Германии против "Боруссии" Менхенгладбах в среду в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (5)
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Металлист Харьков
21.11.2020 в 21:02
За такие матчи если бы Ахметов платил им по 1000 гривен - думаю они бы шевелились на поле , а не катали мячик ((( И тренеру гривен 200
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+1
-1
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Металлист Харьков
21.11.2020 в 20:59
Никогда его не критиковал , но уж очень много накапало ! Соломона явно надо было менять - очень много портил !Чем отличаются бразильцы - то тем что они просто играют в футбол ((( Бабки получают и всё (((Никогда они пуп рвать через не могу не будут (((Им всё равно ((( Они думают что они незаменимые боги (((Катают красиво мячик иногда и всё , больше их ничто не интересует (((( Ни результат ни болельщики (((Ну иногда могут в сторону ворот пульнуть ((( Для видимости (((Матвиенко - это вообще человек без головы (((Кривцов хоть пытается что то , просто ума и мастерства не хватает (((
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+1
-1
миг-25 (киев)
21.11.2020 в 20:44
Леня Костров -а что ты хочешь Ахмет из Бразилии каждый месяц этих Чебурашек в коробках с бананами присылает -и все похожи как банки с гуталином -можно и не узнать
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+2
-1
Геродот (Винница)
21.11.2020 в 20:21
Уровень физрука, не контролирующего команду. Пора обратно в Португалию.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 20:18
кштр, пшлнх!
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+2
-1


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