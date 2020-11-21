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Каштру: Странно, когда неделю ты работаешь с семью игроками, а перед самым матчем появляются другие
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"Горняки" сыграли вничью (1:1) с подопечными Владимира Шарана в рамках чемпионата Украины. Наставник донецкой команды прокомментировал игру:
"Игра запомнилась несколькими голевыми моментами и удалением. В течение матча у нас было шесть явных голевых моментов, достаточно шансов для победы, несмотря на игру в меньшинстве. Мы переживаем сложный период. Удивительно, когда неделю ты работаешь с семью игроками, а перед самым матчем появляются другие.
Мы не победили, но заслуживали победы. Пауза в чемпионате не означает, что игроки отдыхают. Даже наоборот. Есть и физическая, и психологическая усталость. Однако бороться за титул мы будем до конца. Этот чемпионат будет отличаться от прошлого года. Все очень плотно в таблице ", - сказал Каштру в интервью “Футбол 1".
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