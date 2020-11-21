Шахтер - ФК Александрия 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 10-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимал "Александрию". Подопечные Луиша Каштру уже на 31-й минуте остались без своего форварда - арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра ВАР удалила Жуниора Мораеса с поля.

Счет в поединке открыли "горняки", благодаря голу бразильца Додо на 47-й минуте встречи. Но буквально спустя шесть минут голом отличился полузащитник гостей Евгений Банада. Команды больше голов не забивали и разошлись миром.