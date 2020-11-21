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Шахтер - ФК Александрия 1:1. Обзор матча и видео голов
5-я ничья "горняков" в текущем сезоне УПЛ
В рамках 10-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимал "Александрию". Подопечные Луиша Каштру уже на 31-й минуте остались без своего форварда - арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра ВАР
Счет в поединке открыли "горняки", благодаря голу бразильца Додо на 47-й минуте встречи. Но буквально спустя шесть минут голом отличился полузащитник гостей Евгений Банада. Команды больше голов не забивали и разошлись миром.
Favbet-лига. 10-й тур
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Голы: Додо 47 - Евгений Банада 53
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо 43), Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик (Фернандо дос Сантос Педро 69), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Майкон де Андраде 69)
ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Устименко 72), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух
Предупреждения: Маркиньос Сиприано 6, Николай Матвиенко 83 - Максим Третьяков 45, Кирилл Ковалец 76
Удаление: Жуниор Мораес 31
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