Владимир Шаран: Всегда приятно отбирать очки у чемпиона

Главный тренер "Александрии" прокомментировал игру 10-го тура чемпионата Украины против "Шахтера":

“Действительно, в плане организации игры, как компактно мы играли в защите, первый тайм понравился больше, чем второй. Когда произошло удаление, ребята немного растерялись и в перерыве я сказал им, что нужно дальше так играть и не думать, что мы откроемся и побежим побеждать. Конечно, мы хотели победить и к игре, и во время игры.

Из хорошего - у нас сегодня была игровая дисциплина, организация игры в защите. Из плохого - было много брака, но как могли, так мы и играли. Пока погода позволяет тренироваться с мячом, мы должны совершенствоваться. Перед матчем сказал футболистам, что будет все в порядке. Думаю, президент “Александрии” - умный человек и всегда оценивает нашу работу очень достойно.

Но нужно учитывать, что у "Шахтера" было много моментов, у нас были серьезные ошибки, практически у каждого футболиста обороны. Но мы довольны результатом, даже несмотря на то, что "горняки" играли в меньшинстве. "Шахтер" есть "Шахтер", действующие чемпионы, приятно на выезде сыграть вничью. Результат закономерен.

Перед матчем было известно, что "Шахтер" не выйдет основным составом. Но разницы нет, кто играет за него, потому что команда серьезная и даже, когда она играет вдесятером, у нее сложно забрать мяч ", - сказал Владимир Шаран.