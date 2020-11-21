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Андрей Пятов: Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались

Премьер-лига
(1 голосов)

Вратарь "горняков" прокомментировал ничью с "Александрией"

Андрей Пятов: Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались
Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги ничьи с "Александрией" в матче 10-го тура УПЛ.

"Мы доминировали во втором тайме. Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались. На таком поле пытались завершать в одно касание, что было тяжело. Нужно было принимать более хладнокровные решения.У Александрии во втором тайме кроме гола был фактический один опасный момент, остальные полумоменты. Когда Третьяков попал в каркас ворот, казалось, что нам не повезет. До этого у нас было пять моментов, но это футбол.

Непросто возвращаться к играм после сборных, тем более, что сейчас у команд по три игры. В этом и заключается мастерство, кто умеет перестраиваться после сборных, а кто – нет. У нас нет другого выхода – слава Богу, что мы играем, а не сидим. Тут нам жаловаться нечего.

В Германию едем за победой, нам отступать нельзя, если мы хотим выполнить задачу по выходу из группы, то нужно набирать три очка", - рассказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
21.11.2020 в 21:30
Уйма моментов вообще-то была у Александрии - два у Третьякова, по одному у Лучкевича и Ковальца, еще один кроме гола у Банады. Ну да ладно, кто как видит...
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