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Андрей Пятов: Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались
Вратарь "горняков" прокомментировал ничью с "Александрией"
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги
"Мы доминировали во втором тайме. Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались. На таком поле пытались завершать в одно касание, что было тяжело. Нужно было принимать более хладнокровные решения.У Александрии во втором тайме кроме гола был фактический один опасный момент, остальные полумоменты. Когда Третьяков попал в каркас ворот, казалось, что нам не повезет. До этого у нас было пять моментов, но это футбол.
Непросто возвращаться к играм после сборных, тем более, что сейчас у команд по три игры. В этом и заключается мастерство, кто умеет перестраиваться после сборных, а кто – нет. У нас нет другого выхода – слава Богу, что мы играем, а не сидим. Тут нам жаловаться нечего.
В Германию едем за победой, нам отступать нельзя, если мы хотим выполнить задачу по выходу из группы, то нужно набирать три очка", - рассказал Пятов.
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