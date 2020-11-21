Андрей Пятов: Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги ничьи с "Александрией" в матче 10-го тура УПЛ.

"Мы доминировали во втором тайме. Была уйма моментов, но мы ими неправильно распоряжались. На таком поле пытались завершать в одно касание, что было тяжело. Нужно было принимать более хладнокровные решения.У Александрии во втором тайме кроме гола был фактический один опасный момент, остальные полумоменты. Когда Третьяков попал в каркас ворот, казалось, что нам не повезет. До этого у нас было пять моментов, но это футбол.

Непросто возвращаться к играм после сборных, тем более, что сейчас у команд по три игры. В этом и заключается мастерство, кто умеет перестраиваться после сборных, а кто – нет. У нас нет другого выхода – слава Богу, что мы играем, а не сидим. Тут нам жаловаться нечего.

В Германию едем за победой, нам отступать нельзя, если мы хотим выполнить задачу по выходу из группы, то нужно набирать три очка", - рассказал Пятов.