Алан Патрик достиг отметки в 100 матчей в рамках УПЛ

В рамках 10-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" 1:1.

Хавбек "горняков" Алан Патрик вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле 69 минут. Этот матч стал для 29-летнего полузащитника 100-м в рамках УПЛ.

Бразилец впервые сыграл в матче УПЛ 21-го апреля 2012-го года - тогда "Шахтер" обыграл "Таврию" со счетом 3:1.

За сто поединков в рамках украинского национального первенства Патрик забил 15 голов и отдал 17 голевых передач. А в текущем сезоне Алан принял участие в 9-х матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и один ассист.