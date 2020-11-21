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Алан Патрик достиг отметки в 100 матчей в рамках УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец дебютировал за "горняков" в далеком 2012-м году

Алан Патрик достиг отметки в 100 матчей в рамках УПЛ
Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" 1:1.

Хавбек "горняков" Алан Патрик вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле 69 минут. Этот матч стал для 29-летнего полузащитника 100-м в рамках УПЛ.

Бразилец впервые сыграл в матче УПЛ 21-го апреля 2012-го года - тогда "Шахтер" обыграл "Таврию" со счетом 3:1.

За сто поединков в рамках украинского национального первенства Патрик забил 15 голов и отдал 17 голевых передач. А в текущем сезоне Алан принял участие в 9-х матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и один ассист.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 21:27
патрик - тупоголовый обрезающийся дятел с неплохим пасом
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