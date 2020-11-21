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Третьяков: В Украине более серьезно готовятся к матчу, чем в Европе

Премьер-лига
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Игрок Александрии рассказал о своем опыте выступлений в Словакии

Третьяков: В Украине более серьезно готовятся к матчу, чем в Европе
Новина українською

Полузащитник Максим Третьяков поделился подготовкой к матчу за время его выступлений в чемпионате соседней страны:

"В Словакии жил в двух минутах к стадиону. Я приходил пешком на стадион с рюкзаком. Обул бутсы, послушал установку, выпил чашку кофе и пошел сыграл. Обычный день в твоей жизни. Проснулся, поиграл с ребенком, сходил в супермаркет, сыграл матч.

В Украине большинство команд готовятся по-другому. Есть заезд: мы день до игры проводим на базе. Оба подхода мне нравятся. Здесь есть возможность отдохнуть, пообщаться с ребятами, но в то же время имеет право на жизнь и тот подход без заездов, как делал в Европе ", - сказал футболист.

Третьяков играл за "Дунайскую Стреду" в сезоне 2018/2019 в чемпионате Словакии. В ее составе футболист провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и одним ассистом. После ухода из словацкого клуба игрок выступает за "Александрию".

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В статье: ФК Александрия УПЛ Максим Третьяков
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