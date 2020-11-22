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Манор Соломон: Удаление Мораеса не служит оправданием

Премьер-лига
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Вингер "горняков" подвел итоги поражения от "Александрии"

Манор Соломон: Удаление Мораеса не служит оправданием
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал ничью с "Александрией" и поделился мыслями накануне предстоящего поединка против "Боруссии" в рамках Лиги чемпионов.

– Мы хотим только побеждать. Я забил в матче сборной, счастлив представлять свою страну, помогать команде и вернулся в "Шахтер" ровно с тем же желанием, однако, к сожалению, сегодня не преуспел. В целом получился очень сложный матч, в том числе потому что мы, по сути, в начале потеряли Мораеса. Это сделало игру еще тяжелее. Потеряли два очка, но продолжим идти вперед.

– Ты сегодня играл и слева, и справа. На какой позиции чувствуешь себя лучше?

– Могу действовать на обоих флангах – и слева, и справа, а в национальной сборной играл на позиции "десятки". Если нужно выбирать что-то одно, то предпочитаемая позиция – левый вингер.

– Момент с удалением стал ключевым в матче?

– Может быть, но в любом случае даже после удаления мы смогли забить. Вели 1:0 и должны были выигрывать. Однако пропустили, и в этом должны винить самих себя. Нам нужна была победа, но мы не смогли ее добиться. И удаление Мораеса не служит оправданием. Должны исправить это в следующих матчах.

– В среду предстоит встретиться с менхенгладбахской "Боруссией" в Германии. Что важнее всего: концентрация, анализ ошибок, что-то еще? Что "Шахтеру" нужно сделать, чтобы добиться результата?

– Мы должны сыграть немного иначе. В Киеве сыграли плохо. Важно исправить ошибки, которые мы тогда допустили. Полетим в Германию с одной целью – победить. Да, будет нелегко, Менхенгладбах показал, что является очень хорошей командой, но и мы сделаем все, чтобы забрать важные для нас три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Манор Соломон
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Источник:
ФК "Шахтер"

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