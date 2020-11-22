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Йовичевич заболел коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Также на самоизоляцию отправился и член его тренерского штаба

Йовичевич заболел коронавирусом
Новина українською

Главный коуч "Днепра-1" Йовичевич и его ассистент Юрий Беньо заболели коронавирусом и не смогли приехать с командой на поединок 10-го тура против "Миная". Они оба находятся в Днепре на самоизоляции. Об этом сообщил Виктор Вацко в эфире "Футбол 1".

Наставником на матч против закарпатцев временно будет еще один помощник хорвата Андрей Ханас.

Напомним, что Йовичевич возглавил клуб из Днепра в конце сентября этого года после ухода Дмитрия Михайленко. Он стал третьим самым высокооплачиваемым тренером УПЛ после Каштру и Луческу. Контракт наставника с клубом действителен до 2022 года.

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В статье: Игорь Йовичевич Юрий Беньо УПЛ Днепр-1 коронавирус
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (1)
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22.11.2020 в 14:34
Жах...
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