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Йовичевич заболел коронавирусом
Также на самоизоляцию отправился и член его тренерского штаба
Главный коуч "Днепра-1" Йовичевич и его ассистент Юрий Беньо заболели коронавирусом и не смогли приехать с командой на поединок 10-го тура против "Миная". Они оба находятся в Днепре на самоизоляции. Об этом сообщил Виктор Вацко в эфире "Футбол 1".
Наставником на матч против закарпатцев временно будет еще один помощник хорвата Андрей Ханас.
Напомним, что Йовичевич возглавил клуб из Днепра в конце сентября этого года после ухода Дмитрия Михайленко. Он стал третьим самым высокооплачиваемым тренером УПЛ после Каштру и Луческу. Контракт наставника с клубом действителен до 2022 года.
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