Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов
Волевая победа новичка УПЛ
В рамках 10-го тура УПЛ "Минай" принимал "Днепр-1" и сумел добыть волевую победу в концовке встречи. Счет первыми открыли днепряне, но во втором тайме пропустили три мяча. Коркишко на 7-й компенсированной минуте к основному времени отыграл один мяч, но было уже слишком поздно. После этого тура подопечные Кобина занимают 9-ю позицию, имея в своем активе 9 очков и один матч в запасе. В свою очередь "Днепр-1" расположились на одно место ниже.
Чемпионат Украины. Favbet лига. Десятый тур
22 ноября. Ужгород. Стадион «Авангард»
Голы: Нуриев 45+3 пен., Пиняшко 78, Нуриев 90 - Хобленко 15 пен., Коркишко 90+7
«Минай»: Попович (Каниболоцкий 57) – Меличенко, Лопыренок, Матич (Маткобожик 90+2), Сакив – Ткачук, Нуриев, Снижко (Голодюк 90+2) – Кныш (Хахлев 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко
Тренер: Василий Кобин
«Днепр-1»: Сарнавский – Тейлор (Чичиков 70), Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок – Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркишко 70), Цуриков – Хоблено
И.о. тренера: Андрей Ханас
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждния: Хахлев 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубинчак 84, Игнатенко 89
Удаление: Хобленко 68 (неспортивное поведение)
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Денис Гармаш
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Мир глазами Тежи: лидер Монпелье отказал Милану и живет в цыганском гетто
- Момент для назначения одиннадцатиметрового в ворота Шахтера, - Ступар указал на ошибку Монзуль
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов