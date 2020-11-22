Минай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 10-го тура УПЛ "Минай" принимал "Днепр-1" и сумел добыть волевую победу в концовке встречи. Счет первыми открыли днепряне, но во втором тайме пропустили три мяча. Коркишко на 7-й компенсированной минуте к основному времени отыграл один мяч, но было уже слишком поздно. После этого тура подопечные Кобина занимают 9-ю позицию, имея в своем активе 9 очков и один матч в запасе. В свою очередь "Днепр-1" расположились на одно место ниже.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Десятый тур

22 ноября. Ужгород. Стадион «Авангард»

«Минай» - «Днепр-1» 3:2

Голы: Нуриев 45+3 пен., Пиняшко 78, Нуриев 90 - Хобленко 15 пен., Коркишко 90+7 «Минай»: Попович (Каниболоцкий 57) – Меличенко, Лопыренок, Матич (Маткобожик 90+2), Сакив – Ткачук, Нуриев, Снижко (Голодюк 90+2) – Кныш (Хахлев 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко

Тренер: Василий Кобин

«Днепр-1»: Сарнавский – Тейлор (Чичиков 70), Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок – Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркишко 70), Цуриков – Хоблено

И.о. тренера: Андрей Ханас Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждния: Хахлев 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубинчак 84, Игнатенко 89

Удаление: Хобленко 68 (неспортивное поведение)