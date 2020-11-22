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Минай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Волевая победа новичка УПЛ

Минай - Днепр-1 3:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Минай" принимал "Днепр-1" и сумел добыть волевую победу в концовке встречи. Счет первыми открыли днепряне, но во втором тайме пропустили три мяча. Коркишко на 7-й компенсированной минуте к основному времени отыграл один мяч, но было уже слишком поздно. После этого тура подопечные Кобина занимают 9-ю позицию, имея в своем активе 9 очков и один матч в запасе. В свою очередь "Днепр-1" расположились на одно место ниже.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Десятый тур
22 ноября. Ужгород. Стадион «Авангард»
«Минай» - «Днепр-1» 3:2
Голы: Нуриев 45+3 пен., Пиняшко 78, Нуриев 90 - Хобленко 15 пен., Коркишко 90+7

«Минай»: Попович (Каниболоцкий 57) – Меличенко, Лопыренок, Матич (Маткобожик 90+2), Сакив – Ткачук, Нуриев, Снижко (Голодюк 90+2) – Кныш (Хахлев 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко
Тренер: Василий Кобин
«Днепр-1»: Сарнавский – Тейлор (Чичиков 70), Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок – Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркишко 70), Цуриков – Хоблено
И.о. тренера: Андрей Ханас

Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждния: Хахлев 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубинчак 84, Игнатенко 89
Удаление: Хобленко 68 (неспортивное поведение)

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В статье: УПЛ ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 18:04
O tempora, o mores! Вже гравці "сільських команд" навчились ПРАВДОПОДІБНО чи ВИДОВИЩНО падати від дотиків суперника До того не зрозуміло, за що був призначений перший пенальті? Я побачив тільки потрапляння м'яча у руку гравця Д1...
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