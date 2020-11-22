Вратарь Миная попал в больницу после матча с Днепр-1

Закарпатский "Минай" принимал "Днепр-1" в рамках чемпионата Украины. На 52-ой минуте после столкновения голкипер ужгородцев Андрей Попович не смог продолжить игру и даже самостоятельно покинуть поле.

Его вынесли с помощью носилок и сразу повезли в больницу на скорой помощи. Степень повреждения пока не сообщается. Вместо голкипера появился Антон Каниболоцкий.

Матч завершился победой "Миная" со счетом 3: 2. Обзор матча вы можете посмотреть здесь .

В текущем сезоне Андрей Попович провел семь игр, в которых пропустил 11 голов.