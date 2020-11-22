  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь Миная попал в больницу после матча с Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Миная попал в больницу после матча с Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Попович не доиграл поединок

Вратарь Миная попал в больницу после матча с Днепр-1
Новина українською

Закарпатский "Минай" принимал "Днепр-1" в рамках чемпионата Украины. На 52-ой минуте после столкновения голкипер ужгородцев Андрей Попович не смог продолжить игру и даже самостоятельно покинуть поле.

Его вынесли с помощью носилок и сразу повезли в больницу на скорой помощи. Степень повреждения пока не сообщается. Вместо голкипера появился Антон Каниболоцкий.

Матч завершился победой "Миная" со счетом 3: 2. Обзор матча вы можете посмотреть здесь.

В текущем сезоне Андрей Попович провел семь игр, в которых пропустил 11 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Попович ФК Минай Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...