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Вратарь Миная попал в больницу после матча с Днепр-1
Андрей Попович не доиграл поединок
Закарпатский "Минай" принимал "Днепр-1" в рамках чемпионата Украины. На 52-ой минуте после столкновения голкипер ужгородцев Андрей Попович не смог продолжить игру и даже самостоятельно покинуть поле.
Его вынесли с помощью носилок и сразу повезли в больницу на скорой помощи. Степень повреждения пока не сообщается. Вместо голкипера появился Антон Каниболоцкий.
Матч завершился победой "Миная" со счетом 3: 2. Обзор матча вы можете
В текущем сезоне Андрей Попович провел семь игр, в которых пропустил 11 голов.
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