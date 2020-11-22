Десна - Львов 0:1. Разница в реализации

Прежде чем переходить к повествованию о матче, стоит остановиться на двух интересных фактах. Первый - в противостояниях "Десны" и "Львова" всегда, за исключением одного ничейного результата, побеждала выездная команда. Второй факт - последний раз львовяне добывали три очка на поле соперника еще в марте этого года. То есть, ровно девять месяцев назад. Одна из серий обязательно должна была прерваться сегодня, позволив другой продолжать существовать.

Александр Рябоконь продолжал гнуть свою линию, от игры к игре тасуя стартовый состав. На этот раз, позиции вингеров он доверил Гуцуляку и Картушову, Огиря сам закрывал опорную зону, а Полегенько вышел на позиции Конопли. Ефим даже не попал в завку, вероятно временно отправившись на самоизоляцию - все мы помним о вспышке COVID-19 внутри сборной Украины.

Виталий Шумский также не обошёлся без сюрпризов, сходу доверив роль форварда новичку - Юрию Захаркиву. Клименчук же остался на скамейке запасных, уступив свое место Якимцу, который провел две добротные игры в составе молодежной сборной.

Минимальное преимущество гостей (просим прощение за несохранение интриги) по итогам первого тайма логичным назвать нельзя. "Львов" не смотрелся так плачевно, как при Георгии Цецадзе, но сегодняшние хозяева наработали на забитый гол, создав приличное количество моментов. Одних только угловых набежало 12 штук, из которых 2-3 были очень опасны. Также хорошим ударом запомнился Хлебас, а Будковский несколько раз не воспользовался суетой в штрафной соперника.

"Львы" терпели, выжидая свой момент, из которого они планировали извлечь максимум. Случился гол в середине первого тайма, который Рябоконь может повесить на Евгения Паста. Опытный голкипер, видя прорыв Грисьо по правому краю штрафной, выбежал на перехват, но не успел, в то время как Максим просто пробил мимо него - Имереков, пытаясь выбить круглого, вместе с ним залетел в ворота. Своевременный голевой пас на свой счет записал Сабино, который после ухода Борзенко, напомним, стал капитаном львовян. И пока со своими обязаностями он справляется.

Александр Рябоконь понимал, что во втором тайме гости не будут лишний раз бежать в атаку, а в три ряда выстроятся в обороне. Потому после перерыва "северяне" еще больше времени проводили на половине поля соперника, но до ударов вначале доходило не часто. Гости из западной Украины были готовы к навалам соперника, часто выигрывая воздух и блокируя удары. Когда не успевала оборона - выручал Орест Костик. Вспоминаются, минимум, два неплохих сейва молодого вратаря. Добавить свежести наставник "северян" попытался заменами - в бой были пущены Мудрик и Дегтярев, но первый не вошел в игру, а второй упустил убойный момент, пробив куда-то далеко от ворот. А мог стать героем... Не забил после и Филлип Будковский, у которого была еще более выгодная позиция, но мяч все так же все также упорно в ворота не шел.

О гостях мы говорим мало, ведь после перерыва они очень редко покидали свою половину поля, отметившись лишь одним опасным ударом Казлаускаса - тут Паст не подвел. На этом все, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу "Львова", в которого сегодня, как и перед стартом сезона, не верил никто. Но судя по последним трем матчам, в которых "львы" добыли две победы, их борьба еще впереди и сдаваться они не намерены. Своего наставника они уже обрели, и, вероятнее всего, Виталий Шумский продолжит работать с западноукраинским коллективом. Не скажешь, что это не заслуженно.

"Десна"? С одной стороны, моментов они сегодня насоздавали уйму, но удача куда больше сопутствовала Оресту Костика, поймавшего кураж на ленточке ворот. Но также нельзя не отметить и безыдейность "северян" в созидании, большинство атак которых заканчивались навесами в никуда. А слабая игра форвардов вновь говорит об одном - команда пока не нашла замену Филлипову.

Favbet-лига. 10-й тур

Десна - ФК Львов 0:1

Гол: Максим Грисьо 21

Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Михаил Мудрик 67), Владислав Огиря, Егор Картушов (Илья Шевцов 81), Дмитрий Хлёбас (Максим Дегтярёв 67), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Леван Арвеладзе 56), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский, Максим Имереков

ФК Львов: Орест Костик, Михкель Айнсалу, Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Юрий Кравчук, Юрий Захаркив (Александр Романчук 53), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

Предупреждения: Владислав Огиря 31 - Донатас Казлаускас 12, Юрий Захаркив 31, Рафаэль Сабино 34