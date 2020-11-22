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Десна - Львов 0:1. Разница в реализации

Премьер-лига
(3 голосов)

Уверенность вратаря и реализация одного момента - залог второй победы "Львова" в сезоне

Десна - Львов 0:1. Разница в реализации
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Прежде чем переходить к повествованию о матче, стоит остановиться на двух интересных фактах. Первый - в противостояниях "Десны" и "Львова" всегда, за исключением одного ничейного результата, побеждала выездная команда. Второй факт - последний раз львовяне добывали три очка на поле соперника еще в марте этого года. То есть, ровно девять месяцев назад. Одна из серий обязательно должна была прерваться сегодня, позволив другой продолжать существовать.

Александр Рябоконь продолжал гнуть свою линию, от игры к игре тасуя стартовый состав. На этот раз, позиции вингеров он доверил Гуцуляку и Картушову, Огиря сам закрывал опорную зону, а Полегенько вышел на позиции Конопли. Ефим даже не попал в завку, вероятно временно отправившись на самоизоляцию - все мы помним о вспышке COVID-19 внутри сборной Украины.

Виталий Шумский также не обошёлся без сюрпризов, сходу доверив роль форварда новичку - Юрию Захаркиву. Клименчук же остался на скамейке запасных, уступив свое место Якимцу, который провел две добротные игры в составе молодежной сборной.

Минимальное преимущество гостей (просим прощение за несохранение интриги) по итогам первого тайма логичным назвать нельзя. "Львов" не смотрелся так плачевно, как при Георгии Цецадзе, но сегодняшние хозяева наработали на забитый гол, создав приличное количество моментов. Одних только угловых набежало 12 штук, из которых 2-3 были очень опасны. Также хорошим ударом запомнился Хлебас, а Будковский несколько раз не воспользовался суетой в штрафной соперника.

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"Львы" терпели, выжидая свой момент, из которого они планировали извлечь максимум. Случился гол в середине первого тайма, который Рябоконь может повесить на Евгения Паста. Опытный голкипер, видя прорыв Грисьо по правому краю штрафной, выбежал на перехват, но не успел, в то время как Максим просто пробил мимо него - Имереков, пытаясь выбить круглого, вместе с ним залетел в ворота. Своевременный голевой пас на свой счет записал Сабино, который после ухода Борзенко, напомним, стал капитаном львовян. И пока со своими обязаностями он справляется.

Александр Рябоконь понимал, что во втором тайме гости не будут лишний раз бежать в атаку, а в три ряда выстроятся в обороне. Потому после перерыва "северяне" еще больше времени проводили на половине поля соперника, но до ударов вначале доходило не часто. Гости из западной Украины были готовы к навалам соперника, часто выигрывая воздух и блокируя удары. Когда не успевала оборона - выручал Орест Костик. Вспоминаются, минимум, два неплохих сейва молодого вратаря. Добавить свежести наставник "северян" попытался заменами - в бой были пущены Мудрик и Дегтярев, но первый не вошел в игру, а второй упустил убойный момент, пробив куда-то далеко от ворот. А мог стать героем... Не забил после и Филлип Будковский, у которого была еще более выгодная позиция, но мяч все так же все также упорно в ворота не шел.

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О гостях мы говорим мало, ведь после перерыва они очень редко покидали свою половину поля, отметившись лишь одним опасным ударом Казлаускаса - тут Паст не подвел. На этом все, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу "Львова", в которого сегодня, как и перед стартом сезона, не верил никто. Но судя по последним трем матчам, в которых "львы" добыли две победы, их борьба еще впереди и сдаваться они не намерены. Своего наставника они уже обрели, и, вероятнее всего, Виталий Шумский продолжит работать с западноукраинским коллективом. Не скажешь, что это не заслуженно.

"Десна"? С одной стороны, моментов они сегодня насоздавали уйму, но удача куда больше сопутствовала Оресту Костика, поймавшего кураж на ленточке ворот. Но также нельзя не отметить и безыдейность "северян" в созидании, большинство атак которых заканчивались навесами в никуда. А слабая игра форвардов вновь говорит об одном - команда пока не нашла замену Филлипову.

Favbet-лига. 10-й тур
Десна - ФК Львов 0:1
Гол: Максим Грисьо 21
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Михаил Мудрик 67), Владислав Огиря, Егор Картушов (Илья Шевцов 81), Дмитрий Хлёбас (Максим Дегтярёв 67), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Леван Арвеладзе 56), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский, Максим Имереков
ФК Львов: Орест Костик, Михкель Айнсалу, Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Юрий Кравчук, Юрий Захаркив (Александр Романчук 53), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Огиря 31 - Донатас Казлаускас 12, Юрий Захаркив 31, Рафаэль Сабино 34

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) Максим Грисьо Орест Костик
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Комментарии (42)
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simargl (Чернигов)
22.11.2020 в 19:30
По трансляции, судейству, комментатору и итогу матча ясно только одно. Ставка у всех зашла. И обсуждать игру нет никакого желания и смысла.
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0
0
Yurget (Чернигов)
22.11.2020 в 19:28
Не умеет Десна играть против плотной обороны (мастерства не хватает). Львів з перемогою.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:15
Был бы ВАР - два пенальти можно было ставить, но с сегодняшним везением Десны, она бы и их не реализовала.
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:21
согласен. Пробивать некому. Разве что Картушов может хорошо пробивать. А Будкивские, Дегтяревы, Мудрики - там мимо кассы
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+1
0
Термит (Киев)
22.11.2020 в 19:09
У Десны какой-то разлад в этой игре. Тотовицкий, Мудрик, Гуцуляк, Дегтярев - все пороли, совсем все, напрочь. Будкивский старался, просто не повезло в ряде моментов. Ну и Львову - респект за старания. Шахтер, покупай у Львова воротника вместо Трубина! P.S. Видел только 2-й тайм, могу быть не совсем объективным.
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+1
0
sergkir
22.11.2020 в 19:11
Все пороли кто вышел на замену на 20 минут, а Будкивский старался всю игру!!!???
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0
0
Термит (Киев)
22.11.2020 в 19:12
Всю не смотрел, сорри. Может, в первом тайме были другие "герои".
0
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:16
Да, с заменами Рябоконь не угадал. Намного хуже стали играть.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:13
Ну нельзя по одному матчу судить Костыка. Ризныка они скорее возьмут, чем этого. А парню просто нужно сейчас закрепиться в основе и играть.
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0
0
Термит (Киев)
22.11.2020 в 19:15
Так я и не сужу, я наоборот - пытаюсь комплимент человеку сказать. А у Вас- хорошая команда, все будет ОК.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:24
Ну как сказать хорошая. Много левых пассажиров в команде, с которыми тяжело достичь результата...
+1
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
22.11.2020 в 19:08
Десна, ну как так???
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:09
Да так же как и Ворскла
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0
-4
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Крестоносец. (Полтава)
22.11.2020 в 19:15
А что Ворскла???
+2
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:18
0
-2
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:19
Тоже Львову проиграла
+2
0
Jovan Markoski
22.11.2020 в 19:23
0
0
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Крестоносец. (Полтава)
22.11.2020 в 19:26
Было дело. Но это было на выезде, дома мы их прибьем
+1
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:29
А мы их на выезде прибьём
+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
22.11.2020 в 19:07
У Десны нужно учиться как НЕ забивать!
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:05
Как можно быть такими делами, чтобы просрать эту игру??? Всё началось с бессмысленного, можно сказать тупого, выхода Паста. Зачем? Там же был Гитченко. На что Десна рассчитывает с такой реализацией? Будькивский - это дерево! Его настоящая фамилия ДУБкивский. Сколько запорол?! Мостовой не лучшим образом сыграл. А Мудриком я вообще поражён - за двадцать пять минут он раз 6 или 7 терял мяч, обрезая всю команду. Ничего удивительного в счёте, одним словом последняя команда УПЛ спустила на землю этих... Львов с победой.
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+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:06
Тоже заметил, что Мудрик слишком много делает ненужных финтов.
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+5
0
sergkir
22.11.2020 в 19:07
Неймар же все кричат и Рябоконь в том числе
+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:10
Это всадник без головы. Ему ото только финты в инстаграме крутить. Когда надо отдать, он бежит на троих, когда можно обыграть пас дает. Ну а его пострянное стояние на линии штрафной это вообще абзац, движения 0. В одном моменте идет наша атака с правого фланга, а он стоит и руки в боки.
+2
0
sergkir
22.11.2020 в 19:12
Блин все видят и понимают кто такой Мудрик, кроме Рябоконя!!!
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:15
А кого ему ставить? Никого же не подписали в этом сезоне, кроме него, а Кузык ушел. И ничего не поделать.
+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
22.11.2020 в 19:28
На счёт Мудрика - это точно. Я специально внимательно за ним наблюдал. Сегодня - он за короткое время стал худшим из худших. Умудрялся напортачить там, где казалось было бы невозможно это сделать. Все ненужные попытки обводки в центре поля - неудачные. Что ни пас, то противнику . И т.д. и т.п. Тихий ужас... И Будковский тоже мне напомнил "лучшие" его молодые времена ещё в Ильичёвце, когда и наши болельщики сравнивали его с " большим стволом срубленного дерева"
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0
0
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DOMENICO (Lviv)
22.11.2020 в 19:02
Львів - молодці! Може й за складом останні в УПЛ,але б'ються,стараються,є цікаві молоді хлопці,воротар надійний.Окремо Великий респект Віталію Шумському! Скромна, працьовита, інтелігентна людина - за короткий час навів лад в команді,якої майже рік не було.Ось так колишні карпатівці і помагають теперішнім левам - один забиває,інший вдало тренує)))
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0
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Rezerf (Чернігів)
22.11.2020 в 19:20
Володіння м,'ячем майже 70 на 30%. Стояти всією командою біля своїх воріт - це лад? Поки що Шумському фартить
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:27
Ну про те, що там лад, не рано казати. Взагали, сьогодни був автобус Львив.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:01
Мда уж. Без Филипова форварды у нас просто дерево. Дегтярев и Филиппов просто не в состоянии попасть по воротам. И в итоге профукать победу.
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0
-2
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:07
Ты хотел написать не Филиппова, а ДУБкивского?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:10
Да. Дилиппа Дубкивского. Опечатался
+1
0
аалекс ( Крым)
22.11.2020 в 19:00
Львов не так уж и безнадежен. Десне побольше уверенности в своих силах и работать над реализацией.
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
22.11.2020 в 18:58
Ось істинна гра Десни, які кричали, що будемо на другому місці. Так, з кінця таблиці на другому.
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Rezerf (Чернігів)
22.11.2020 в 19:01
4 місце нікуди не дінеться.
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pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 19:06
Смотри, чтоб в шестёрку ещё вошли
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Rezerf (Чернігів)
22.11.2020 в 18:57
Гравцям Десны треба в театрі грати, одразу головні ролі. Скільки таких "боьових" програшів в 1лізі було. Керівники знову за старе взялись. На Львів коефф. був 7...
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Drovko (Lviv)
22.11.2020 в 18:57
ахах...навіть попри недолуге керівництво ця команда набирає очки
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DOMENICO (Lviv)
22.11.2020 в 19:04
Друже,якщо в них недолуге - то яке у Карпат???
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Drovko (Lviv)
22.11.2020 в 19:24
а там апельсини
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absurdlight (Kiev)
22.11.2020 в 18:56
Вижу, рано мы ФК Львов списали в Пердив.
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