Кобин: У Днепра-1 хорошая команда, есть большие задачи, футболисты под это

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями после победы над "Днепром-1" в матче 10-го тура УПЛ.

— Поздравляю свою команду с победой и обе команды с хорошей игрой. Были моменты, хорошие моменты. Нам повезло забить на один гол больше и одержать победу. Мы очень рады. У "Днепра-1" хорошая команда, есть большие задачи, футболисты под это. Думаю, будет время – и команда добавит и набирать очки. Мы понимали, что у нас 6 очков, а у соперника – 8. Это было важным фактором: если выигрывали, поднимались бы в таблице. Понятно, что игра шла нервная, все держалось до последних минут. Надо отдать должное обеим командам, которые бились до последнего. Понятно, повлияло и удаление, но я его не буду комментировать – могу говорить только за своих футболистов. Просто спровоцировали футболиста, а он на это повелся. Но это не наши проблемы.

— У вас играют вчерашние игроки "Днепра-1". Их надо было как-то настраивать на игру? И как они здесь прижились?

— Замечательные ребята, они сразу влились в коллектив. Перед тем, как их пригласить, я интересовался ими, и мне дали хорошую характеристику. Думаю, они бы помогли сегодняшнему "Днепру-1" в каких-то моментах, но судьба так сложилась, что они у нас, и мы полностью ими довольны. Нет никаких проблем. Они становятся лидерами нашей команды, потому что у нас новая команда, достаточно молодая по сравнению с "Днепром-1". Для нас это ощутимое усиления, и ребята сегодня себя отлично проявили. Понятно, что для них это был особенный матч. Они не хотели кому-то что-то доказывать, а, наверное, самим себя, что не являются слабее тех, кто остался. Я им ничего не говорил. Понимал, что для них будет важным это и предоставил просто такой шанс.