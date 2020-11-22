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Три пенальти, удаление - и все справедливо. Эксперт о судействе матча Минай - Днепр-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Минай - Днепр-1 3:2. Судейский анализ матча

Три пенальти, удаление - и все справедливо. Эксперт о судействе матча Минай - Днепр-1
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Насыщенным на события оказался матч 10-го тура УПЛ "Минай" - "Днепр-1". Пять голов, три пенальти, одно удаление, шесть желтых карточек. Однако к судейству Игоря Пасхала не может быть претензий. Экс-арбитр ФИФА, а ныне эксперт нашего сайта Мирослав Ступар объяснил, что свою работу рефери из Херсона выполнил на высоком уровне.

- Пусть Игорь Пасхал и не обладает мощными функциональными кондициями, но матч он проводил уверенно. Назначил три одиннадцатиметровых и к ним не может быть претензий, - взял слово Мирослав Иванович. - Странно только, почему после фола Сакива на Пихалёнку арбитр ВАР Коваленко заставил Пасхала усомниться в своем решении. Ведь простой момент: было видно, что Пихалёнок убрал мяч, а Сакив проскочил и оставил ногу, о которую и споткнулся игрок "Днепра-1".

Первый одиннадцатиметровый тоже был справедливо назначен, но перед тем, как Лопирёнок сфолил против Игнатенко, мяч случайно попал Игнатенко в руку. Были мысли, мол, это может повлиять на эпизод и пенальти назначать нельзя. Действительно, есть новые рекомендации, касающиеся игры рукой: если футболисту мяч случайно попадает в руку и после этого сразу возникает голевая возможность или забивается гол, то надо фиксировать игру рукой, несмотря на то, что мяч случайно нашел руку. Но в нашем случае у Игнатенко не было никакой возможности создать голевую ситуацию или забить гол, поэтому Пасхал не мог проигнорировать фол против Игнатенко со стороны Лопирёнка, - пояснил эксперт.

- Наконец, удаление Алексея Хобленко на 67-й минуте. Игрок "Днепра-1" сыграл рукой умышленно, но Пасхал еще не успел ему вынести предупреждение, как Хобленко подошел к Кнышу и сделал движение головой в направлении головы Кныша. Да, можно говорить о том, что не было удара, но был контакт, и была попытка агрессивной игры – и это тоже повод для наказания, - резюмировал Ступар.

Отметим, что "Минай" победил "Днепр-1" со счетом 3:2.

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В статье: Мирослав Ступар Игорь Пасхал ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
22.11.2020 в 19:07
Судья не должен был давать Хобленко крас.карточку ..а предупредить за попытку агресс.действий и дать ему желт.карточку за умышл.игру рукой..а минайцу жертую ..за симуляцию ..Вот тогда сулья был бы судьей а не марионеткой у игрокой
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DimON1976 (Днепр)
22.11.2020 в 18:43
МА-ЛА-ДЦЫ Мирослав Ступар и уа-футбол! Продолжайте радоваться фееричной победе Миная.
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