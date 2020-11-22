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Тренер Днепра-1: Эмоции надо было направить на поле, а не на судей и критику

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Ханас подвел итоги поражения от "Миная"

Тренер Днепра-1: Эмоции надо было направить на поле, а не на судей и критику
Новина українською

Тренер "Днепра-1" Андрей Ханас прокомментировал поражение от "Миная" в матче 10-го тура УПЛ.

— Отдали много эмоций в обоих таймах, но те эмоции, которые были во втором тайме, надо было направить на футбольное поле, а не на судей, критику, болельщиков или другие отталкивающие факторы. Но главное, что счет на табло не в нашу пользу. В первом тайме была хорошая игра: открыли счет и имели возможность забить второй гол. Если бы это произошло, соперник играл бы совсем по-другому, чего мы и ожидали.

— Насколько было тяжело коммуницировать с главным тренером, готовясь к матчу?

— Мы постоянно держали связь с главным тренером и с Беньо. Проводили видеоконференции, теорию, постоянно коммуницировали", – сказал Ханас.

Напомним, главный тренер днепрян Игор Йовичевич пропустил этот поединок из-за коронавируса.

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В статье: Игорь Йовичевич УПЛ ФК Минай СК Днепр-1 Андрей Ханас
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
22.11.2020 в 19:29
На поле нужно было играть! А не сливать команде, которая на голову ниже! Позорище!!!
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