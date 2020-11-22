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Десна - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная выездная победа львовян
В рамках 10-го тура чемпионата Украины "Львов" минимально обыграл черниговскую "Десну". Победу гостям принес забитый мяч полузащитник Максим Грисьо. Благодаря этой победе, львовяне обогнали по очкам "Рух" и покинули последнюю строчку турнирной таблицы. В свою очередь команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 16 очков и расположилась на 4-й позиции.
Favbet-лига. 10-й тур
Гол: Максим Грисьо 21
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Михаил Мудрик 67), Владислав Огиря, Егор Картушов (Илья Шевцов 81), Дмитрий Хлёбас (Максим Дегтярёв 67), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Леван Арвеладзе 56), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский, Максим Имереков
ФК Львов: Орест Костик, Михкель Айнсалу, Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Юрий Кравчук, Юрий Захаркив (Александр Романчук 53), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Огиря 31 - Донатас Казлаускас 12, Юрий Захаркив 31, Рафаэль Сабино 34
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