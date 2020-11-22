  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(5 голосов)

Минимальная выездная победа львовян

Десна - ФК Львов 0:1. Обзор матча и видео гола
Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Украины "Львов" минимально обыграл черниговскую "Десну". Победу гостям принес забитый мяч полузащитник Максим Грисьо. Благодаря этой победе, львовяне обогнали по очкам "Рух" и покинули последнюю строчку турнирной таблицы. В свою очередь команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 16 очков и расположилась на 4-й позиции.

Favbet-лига. 10-й тур
Десна - ФК Львов 0:1
Гол: Максим Грисьо 21
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Михаил Мудрик 67), Владислав Огиря, Егор Картушов (Илья Шевцов 81), Дмитрий Хлёбас (Максим Дегтярёв 67), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Леван Арвеладзе 56), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский, Максим Имереков
ФК Львов: Орест Костик, Михкель Айнсалу, Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Юрий Кравчук, Юрий Захаркив (Александр Романчук 53), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Огиря 31 - Донатас Казлаускас 12, Юрий Захаркив 31, Рафаэль Сабино 34

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) УПЛ
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Yurget (Чернигов)
22.11.2020 в 21:44
А где эпизод с незащитаным голом и пенальти? Это по мнению экспертов - а незасчитанный гол и по моему был чистый!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...