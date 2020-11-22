Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо поднимало цену за Миколенко до 40 млн евро. Им интересовался МЮ
Высокая сумма остановила английский клуб
"Манкунианцы" делали предложение "Динамо" об аренде защитника киевлян с обязательным правом выкупа. Об этом заявил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".
Не сообщается, сколько именно "Манчестер Юнайтед" предлагал за Виталия, однако отмечается, что сумма была солидной. Но даже те цифры не удовлетворили боссов "бело-синих" и они подняли цену до 40 млн евро. Руководство английского клуба не согласились на такие условия и закрыло переговоры. Впоследствии в "Ман Юнайтед" присоединился Алекс Теллеш за 15 млн евро.
Виталий Миколенко выступает за "Динамо" с 2017 года. За это время футболист провел за клуб 86 матчей, в которых забил пять голов и отдал 15 ассистов. Также в активе игрока 11 матчей в составе сборной Украины. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 13 млн евро.
Популярное сейчас
- “Над этим можно посмеяться”. Вратарь Байера забил нелепый автогол, но был спасен Драговичем
- ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского
- Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке
- Монзуль удалила Мораеса после VAR
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО