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Динамо поднимало цену за Миколенко до 40 млн евро. Им интересовался МЮ

Премьер-лига
(2 голосов)

Высокая сумма остановила английский клуб

Динамо поднимало цену за Миколенко до 40 млн евро. Им интересовался МЮ
Новина українською

"Манкунианцы" делали предложение "Динамо" об аренде защитника киевлян с обязательным правом выкупа. Об этом заявил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Не сообщается, сколько именно "Манчестер Юнайтед" предлагал за Виталия, однако отмечается, что сумма была солидной. Но даже те цифры не удовлетворили боссов "бело-синих" и они подняли цену до 40 млн евро. Руководство английского клуба не согласились на такие условия и закрыло переговоры. Впоследствии в "Ман Юнайтед" присоединился Алекс Теллеш за 15 млн евро.

Виталий Миколенко выступает за "Динамо" с 2017 года. За это время футболист провел за клуб 86 матчей, в которых забил пять голов и отдал 15 ассистов. Также в активе игрока 11 матчей в составе сборной Украины. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 13 млн евро.

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В статье: трансферы Динамо (Киев) Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (11)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.11.2020 в 21:23
Суркис клоун долбаный,сгноил уже кучу футболистов и ещё сгноит Цыганков,Мыколенко, Шапаренко,Русин, Супряга,Шепелев,Попов, Цитаишвили ну кароче всех
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
22.11.2020 в 21:38
Ты дятел...Болей за Кривбасс...
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+1
0
маклауд (Украина)
22.11.2020 в 21:04
бла, бла, бла... очередная страшилка о страшном Динамо!)
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.11.2020 в 20:49
Золотая клетка
Ответить
+1
-5
Oлeкcин (Н.)
22.11.2020 в 20:39
Еще ни один динамовец за такие деньги не продавался, с чего бы этому стать первым?
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+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.11.2020 в 20:35
Эти новости как анекдот о Петьке и Чапаеве: - Петька, ты куда меня завёл? Здесь темно, как в жо.. у негра! - Вас. Иванович, все ты знаешь, везде побывал...
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+2
-2
pilips111 (Чернигов)
22.11.2020 в 20:18
Нет ребята, ему до такой цены расти и расти
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+3
-2
avatar
scorpius (Ck)
22.11.2020 в 20:18
"Маникунианци"... Мани. Куни. Анци. Блдь - это шедевр!
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+4
-1
khatskevich_bog (Киев)
22.11.2020 в 20:12
5 млн евро МЮ предлагал
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+4
-2
Oлeкcин (Н.)
22.11.2020 в 20:40
И то это много!
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+2
-4
sergiy_ya (Умань)
22.11.2020 в 21:07
Для збірника? Невдалий тролінг.
+2
0


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