Динамо поднимало цену за Миколенко до 40 млн евро. Им интересовался МЮ

"Манкунианцы" делали предложение "Динамо" об аренде защитника киевлян с обязательным правом выкупа. Об этом заявил Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Не сообщается, сколько именно "Манчестер Юнайтед" предлагал за Виталия, однако отмечается, что сумма была солидной. Но даже те цифры не удовлетворили боссов "бело-синих" и они подняли цену до 40 млн евро. Руководство английского клуба не согласились на такие условия и закрыло переговоры. Впоследствии в "Ман Юнайтед" присоединился Алекс Теллеш за 15 млн евро.

Виталий Миколенко выступает за "Динамо" с 2017 года. За это время футболист провел за клуб 86 матчей, в которых забил пять голов и отдал 15 ассистов. Также в активе игрока 11 матчей в составе сборной Украины. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 13 млн евро.