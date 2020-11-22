  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Панькив и Гордиенко вернутся к тренировкам с Александрией 24 ноября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панькив и Гордиенко вернутся к тренировкам с Александрией 24 ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Шаран уже может рассчитывать на игроков

Панькив и Гордиенко вернутся к тренировкам с Александрией 24 ноября
Новина українською

За два дня до матча с "Шахтером" в голкипера Юрия Панькова поднялась температура. Хотя и непосредственно перед выездом в Киев вратарь чувствовал себя хорошо, тренеры решили перестраховаться и не взять капитана команды на матч с действующим чемпионом Украины. Сейчас Юрий уже готов тренироваться в составе александрийцев.

Лазарет покинул и Артем Гордиенко, который восстановился от травмы. Игрок пропустил шесть матчей и не выходил на поле с 26 сентября.

На 22-е и 23-е ноября в подопечных Шарана запланированный отдых, а уже во вторник, 24 ноября, игроки приступят к тренировкам. Но не все, потому что восстанавливаться от травм продолжают Глеб Бухал и Денис Мирошниченко. Вероятно, к концу года они на поле не выйдут.

После 10-го тура УПЛ "Александрия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 14-ю очками в активе. Следующий матч команда проведет против "Руха" 28 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Панькив УПЛ Артем Гордиенко Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...