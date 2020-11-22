Панькив и Гордиенко вернутся к тренировкам с Александрией 24 ноября

За два дня до матча с "Шахтером" в голкипера Юрия Панькова поднялась температура. Хотя и непосредственно перед выездом в Киев вратарь чувствовал себя хорошо, тренеры решили перестраховаться и не взять капитана команды на матч с действующим чемпионом Украины. Сейчас Юрий уже готов тренироваться в составе александрийцев.

Лазарет покинул и Артем Гордиенко, который восстановился от травмы. Игрок пропустил шесть матчей и не выходил на поле с 26 сентября.

На 22-е и 23-е ноября в подопечных Шарана запланированный отдых, а уже во вторник, 24 ноября, игроки приступят к тренировкам. Но не все, потому что восстанавливаться от травм продолжают Глеб Бухал и Денис Мирошниченко. Вероятно, к концу года они на поле не выйдут.

После 10-го тура УПЛ "Александрия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 14-ю очками в активе. Следующий матч команда проведет против "Руха" 28 ноября.