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Арбитр дважды результативно ошибся против Десны, - вердикт Сергея Шебека

Премьер-лига
(3 голосов)

Десна - Львов 0:1. Судейский анализ матча

Арбитр дважды результативно ошибся против Десны, - вердикт Сергея Шебека
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Бойко получил назначение на матч "Десна" - "Львов", но отсудил далеко не идеально. Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА заметил две серьезные ошибки, которые повлияли на итоговый результат поединка.

- В матче было два момента, в которых арбитр принял неправильные решения. И оба – не в пользу проигравшей команды. Поэтому вынуждены говорить о неудачном судействе Сергея Бойко и искаженном арбитражем результате матча, - говорит Сергей Александрович.

- На 21-й минуте состоялась подача углового, в штрафной площадке было большое скопление игроков, из которого Гитченко устремился на встречу мячу. Хочу подчеркнуть – на встречу мячу, а не вратарю. Андрей подпрыгнул, позади находился голкипер Костык, который хотел сыграть в мяч, но сделал это неудачно. От головы Гитченко мяч залетел в ворота, а Костык наткнулся на игрока "Десны", который как раз "завис" в воздухе. Это был чистый гол, но Бойко ошибся и не засчитал его. Очевидно, из-за большой группы игроков, перекрывавших обзор.

На 86-й минуте, - продолжает Шебек, - Бойко во второй раз ошибся в пользу "Львова". Последовала передача на Дегтярева, он устремился к мячу, затем прикрыл мяч корпусом, а Якимец банально толкнул оппонента в спину. Возможно, Бойко посчитал, что контакт был незначительный, но это ошибочная трактовка. Поставим вопрос: если бы назначил пенальти, были бы к Бойко претензии? Думаю, нет.

В итоге, констатируем, что в этом матче арбитр допустил две результативные ошибки, - подытожил эксперт.

Добавим, что "Десна" в домашнем матче уступила "Львову" со счетом 0:1.

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В статье: Сергей Бойко ФК Львов Десна (Чернигов) Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
22.11.2020 в 21:48
Бойка на мыло!
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0
0
sergkir
22.11.2020 в 21:21
Железные ошибки повлиявшие на результат матча в пользу одной команды!
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+2
-2
Термит (Киев)
22.11.2020 в 21:30
По первому эпизоду лично мне сложно однозначно ответить, дело было во вратарской, можно трактовать как фол, а пенальти в конце - да, нужно было ставить, позицию проиграл, рука на спине...
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