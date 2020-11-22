Ворскла - Колос 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 10-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" принимала ковалевский "Колос". Подопечные Юрия Максимова одержали уверенную победу со счетом 3:0. В составе хозяев голами отметились Скляр, Щербак и Яворский. Благодаря этой победе, "Ворскла" оторвалась на три очка от черниговской "Десны" и сократила отрыв от донецкого "Шахтера" к одному пункту. В свою очередь "Колос" имеет в своем активе 15 очков и расположился на 5-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Favbet-лига. 10-й тур

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Ворскла - Колос 3:0

Голы: Александр Скляр 31, Дмитрий Щербак 58, Сергей Яворский 64

Ворскла: Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Илья Гаджук 87), Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 74), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Артем Челядин 78), Ибрахим Кане (Валерий Дубко 86), Пап-Альюн Ндиайе, Дмитрий Щербак (Иван Пешич 87)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 68), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 72), Денис Антюх, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Евгений Новак (Евгений Морозко 66), Алексей Зозуля, Павел Ореховский (Евгений Задоя 46), Андрей Богданов (Олег Ильин 66)

Предупреждения: Давид Пуцлин 51, Владимир Чеснаков 55, Александр Скляр 78 - Виталий Гавриш 14, Евгений Новак 19, Владимир Лысенко 39, Кирилл Петров 64, Алексей Зозуля 76