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Костышин: Ворскла нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" прокомментировал поражение от "Ворсклы"

Костышин: Ворскла нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после поражения от полтавской "Ворсклы" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Закономерно. Просто соперник смял нас. Мы готовились. Знали, что у "Ворсклы" короткая передача – 30 метров, средняя – 50, а дальняя – 100, дальше поля. Готовились, но ничего не смогли сделать.

"Ворскла" нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали. Проиграли по всем статьям", – рассказал Костышин.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Костышин УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Великий Футбол

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