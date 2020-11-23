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Костышин: Ворскла нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали
Наставник "Колоса" прокомментировал поражение от "Ворсклы"
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после
"Закономерно. Просто соперник смял нас. Мы готовились. Знали, что у "Ворсклы" короткая передача – 30 метров, средняя – 50, а дальняя – 100, дальше поля. Готовились, но ничего не смогли сделать.
"Ворскла" нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали. Проиграли по всем статьям", – рассказал Костышин.
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Источник:Великий Футбол
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