Костышин: Ворскла нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после поражения от полтавской "Ворсклы" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Закономерно. Просто соперник смял нас. Мы готовились. Знали, что у "Ворсклы" короткая передача – 30 метров, средняя – 50, а дальняя – 100, дальше поля. Готовились, но ничего не смогли сделать.

"Ворскла" нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали. Проиграли по всем статьям", – рассказал Костышин.