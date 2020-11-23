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Юрий Максимов: Впервые за год забили с углового
Яворский "размочил"
Главный тренер "
Когда мы забили головой с углового, это была для меня огромная радость. Я год уже в команде и за это время с углового еще ни разу не забивали!
Тренируемся, тренируемся, а гола с углового нету. Я уже говорю: "Ребята, хотя бы кто-нибудь!".
У нас был матч с ПФК "Львов", два раза пробивали головой - вратарь потянул. Я хвалил, говорю: "Ребята, спасибо, потому что по крайней мере в рамку попадали". А сейчас - забили.
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