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Юрий Максимов: Впервые за год забили с углового

Премьер-лига
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Яворский "размочил"

Юрий Максимов: Впервые за год забили с углового
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов по итогам победы над "Колосом" 3:0 10 туре УПЛ в разговоре с ТК Футбол отметил последний гол в игре защитника Сергея Яворского, забитый с углового.

Когда мы забили головой с углового, это была для меня огромная радость. Я год уже в команде и за это время с углового еще ни разу не забивали!

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Тренируемся, тренируемся, а гола с углового нету. Я уже говорю: "Ребята, хотя бы кто-нибудь!".

У нас был матч с ПФК "Львов", два раза пробивали головой - вратарь потянул. Я хвалил, говорю: "Ребята, спасибо, потому что по крайней мере в рамку попадали". А сейчас - забили.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Яворский Юрий Максимов Колос (Ковалевка)
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Источник:
Великий футбол

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