Юрий Максимов: Впервые за год забили с углового

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов по итогам победы над "Колосом" 3:0 10 туре УПЛ в разговоре с ТК Футбол отметил последний гол в игре защитника Сергея Яворского, забитый с углового.

Когда мы забили головой с углового, это была для меня огромная радость. Я год уже в команде и за это время с углового еще ни разу не забивали!

Тренируемся, тренируемся, а гола с углового нету. Я уже говорю: "Ребята, хотя бы кто-нибудь!".

У нас был матч с ПФК "Львов", два раза пробивали головой - вратарь потянул. Я хвалил, говорю: "Ребята, спасибо, потому что по крайней мере в рамку попадали". А сейчас - забили.