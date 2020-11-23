Наставник Александрии: Знал, кто выйдет вместо Тайсона, Марлоса и Бондаря

Владимир Шаран, главный тренер " Александрии ", в разговоре с ТК Футбол прокомментировал ход матча 10 тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).

Когда прочитал, что Тайсон, Марлос и Бондарь не примут участия в матче, то примерно знал, кто выйдет вместо них. Думал, что Соломона не будет, потому что только играл за сборную Израиля. Думал, выйдет на замену.

Но мы довольны этим ничейным результатом. Несмотря на то, что "Шахтер" играл вдесятером. Потому что "Шахтер" - это чемпион, приятно на выезде сыграть вничью. Могли забить второй мяч, но могли и пропустить.