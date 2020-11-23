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Президент Ингульца о новом стадионе: 6-й раз проект перерабатывается, два проектанты уже утонули

Премьер-лига
(1 голосов)

Поворознюк хочет утереть нос "Олимпийскому"

Президент Ингульца о новом стадионе: 6-й раз проект перерабатывается, два проектанты уже утонули
Новина українською

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", рассказал ТК Футбол о строительстве нового стадиона на 7000 мест. Сдать в эксплуатацию его должны в следующем году.

Знаете, в чем проблема, почему я этот стадион так долго строю? Потому что его проект уже 6 раз перерабатывается. Два те проектанты, которые его делали, уже "утонули". Потому что нервного стресса не выдержали. Говорят: "В таком ритме еще не работали".

Выход футболистов на поле у ​​нас будет самый суперовий - "Олимпийский" "отдохнет". Я такое придумаю! Чтобы игроки соперника выходили и им уже страшно было.

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В статье: Стадион НСК Олимпийский УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Великий футбол

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