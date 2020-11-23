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Президент Ингульца о новом стадионе: 6-й раз проект перерабатывается, два проектанты уже утонули
Поворознюк хочет утереть нос "Олимпийскому"
Александр Поворознюк, президент "
Знаете, в чем проблема, почему я этот стадион так долго строю? Потому что его проект уже 6 раз перерабатывается. Два те проектанты, которые его делали, уже "утонули". Потому что нервного стресса не выдержали. Говорят: "В таком ритме еще не работали".
Выход футболистов на поле у нас будет самый суперовий - "Олимпийский" "отдохнет". Я такое придумаю! Чтобы игроки соперника выходили и им уже страшно было.
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