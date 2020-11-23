Президент Ингульца о новом стадионе: 6-й раз проект перерабатывается, два проектанты уже утонули

Александр Поворознюк, президент " Ингульца ", рассказал ТК Футбол о строительстве нового стадиона на 7000 мест. Сдать в эксплуатацию его должны в следующем году.

Знаете, в чем проблема, почему я этот стадион так долго строю? Потому что его проект уже 6 раз перерабатывается. Два те проектанты, которые его делали, уже "утонули". Потому что нервного стресса не выдержали. Говорят: "В таком ритме еще не работали".

Выход футболистов на поле у ​​нас будет самый суперовий - "Олимпийский" "отдохнет". Я такое придумаю! Чтобы игроки соперника выходили и им уже страшно было.