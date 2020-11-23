Защитник Ворсклы увидел, что Костышин учился у Максимова

Сергей Яворский, центрбэк " Ворсклы ", отличился третьим голом в матче с "Колосом" (3:0) и рассказал ТК Футбол о взятии ворот.

Заметил он прежде всего то, что команде впервые за долгое время удалось забить с углового.

Юрий Максимов не раз говорил, что по крайней мере в рамку, в руки пробить. Он так шутит, я это понимаю. Но на этот раз немного дал ему удовольствие. Но ... прежде всего прежде всего самому себе.

Яворскому отметили, что матч был счастливый для полтавчан - команде Максимова все удавалось на поле.