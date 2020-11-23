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Защитник Ворсклы увидел, что Костышин учился у Максимова

Премьер-лига
(1 голосов)

Радуется за свой гол, забитый головой

Защитник Ворсклы увидел, что Костышин учился у Максимова
Новина українською

Сергей Яворский, центрбэк "Ворсклы", отличился третьим голом в матче с "Колосом" (3:0) и рассказал ТК Футбол о взятии ворот.

Заметил он прежде всего то, что команде впервые за долгое время удалось забить с углового.

Юрий Максимов не раз говорил, что по крайней мере в рамку, в руки пробить. Он так шутит, я это понимаю. Но на этот раз немного дал ему удовольствие. Но ... прежде всего прежде всего самому себе.

Яворскому отметили, что матч был счастливый для полтавчан - команде Максимова все удавалось на поле.

Не сказал бы, что все удавалось. Нам противостояла хорошая команда, заряженная на борьбу, на результат. В них тренер заряжает, пожалуй, как и наш. К тому же они работали вместе, что-то взял Костышин у Юрия Вильевича. Поэтому хорошая команда "Колос", и я бы не сказал, что нам все удавалось. Нам есть куда расти. Слава Богу, что сыграли на ноль, в некоторых моментах нас выручил вратарь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Яворский Руслан Костышин Юрий Максимов УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Великий футбол

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