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Защитник Ворсклы увидел, что Костышин учился у Максимова
Радуется за свой гол, забитый головой
Сергей Яворский, центрбэк "
Заметил он прежде всего то, что команде впервые за долгое время удалось забить с углового.
Юрий Максимов не раз говорил, что по крайней мере в рамку, в руки пробить. Он так шутит, я это понимаю. Но на этот раз немного дал ему удовольствие. Но ... прежде всего прежде всего самому себе.
Яворскому отметили, что матч был счастливый для полтавчан - команде Максимова все удавалось на поле.
Не сказал бы, что все удавалось. Нам противостояла хорошая команда, заряженная на борьбу, на результат. В них тренер заряжает, пожалуй, как и наш. К тому же они работали вместе, что-то взял Костышин у Юрия Вильевича. Поэтому хорошая команда "Колос", и я бы не сказал, что нам все удавалось. Нам есть куда расти. Слава Богу, что сыграли на ноль, в некоторых моментах нас выручил вратарь.
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